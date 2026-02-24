"Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe" - Ezt üzente Orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
"Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe" - kezdte a Facebookon közzétette posztját Orbán Viktor, amelyben egy fotót is megosztott.
ma egy liter benzin átlagára Magyarországon 560 forint.
egy hordó orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj.
Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana
- tette hozzá a miniszterelnök.
Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk. Ezért a Fidesz a biztos választás!
- zárta a bejegyzését a kormányfő.
Mutatjuk Orbán Viktor fotóját!
