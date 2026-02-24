RETRO RÁDIÓ

"Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe" - Ezt üzente Orbán Viktor

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Magyar Péter fidesz orbán viktor zelenszkij olaj

"Kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmébe" - kezdte a Facebookon közzétette posztját Orbán Viktor, amelyben egy fotót is megosztott.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

⛽️ ma egy liter benzin átlagára Magyarországon 560 forint.

🛢️ egy hordó orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj.

Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana

- tette hozzá a miniszterelnök.

Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk. Ezért a Fidesz a biztos választás!

- zárta a bejegyzését a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor fotóját!

 

