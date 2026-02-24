„A tények makacs dolgok” – Orbán Viktor válaszolt az Európai Tanács elnökének

Határozott levélben reagált az Európai Tanács elnökének Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Facebook-oldalán tette közzé levelét.

Orbán Viktor válaszolt az Európai Tanács elnökének (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Íme Orbán Viktor válasza az Európai Tanács elnökének:

„Elnök Úr!

A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség.

Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben értem az Ön aggodalmait. De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna.

Ez lehetetlen!

Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára.

Tisztelettel:

Orbán Viktor”