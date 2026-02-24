RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta: így akarják megbuktatni az ukránok a magyar kormányt

A miniszterelnök reagált: ez lesz, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Módosítva: 2026.02.24.
Orbán Viktor Zelenszkij választás

Csúnya támadásra határozott válasz. Orbán Viktor közösségi oldalán posztolt az ukrán lépésről, annak mögöttes okáról és a magyar kormány reakciójáról.

Orbán Viktor
Orbán Viktor elmondta: ez lesz, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez (Fotó:  Fotó: Hans Lucas via AFP)

„Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek. Azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen, és 1000 forintos benzinár. Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök azonban mindezt nem hagyta szó nélkül. 

Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez

– fogalmazott a kormányfő. Bejegyzését így zárta: „Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is.”

 

