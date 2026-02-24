Orbán Viktor elárulta: így akarják megbuktatni az ukránok a magyar kormányt
A miniszterelnök reagált: ez lesz, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.
Csúnya támadásra határozott válasz. Orbán Viktor közösségi oldalán posztolt az ukrán lépésről, annak mögöttes okáról és a magyar kormány reakciójáról.
„Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek. Azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen, és 1000 forintos benzinár. Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök azonban mindezt nem hagyta szó nélkül.
Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez
– fogalmazott a kormányfő. Bejegyzését így zárta: „Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is.”
