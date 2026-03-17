RETRO RÁDIÓ

Négyszer többen voltak Orbán Viktor kaposvári Békemenetén Magyar Péter országjárásához képest

A miniszterelnök kaposvári eseményén négyszer annyian voltak, mint amennyien a Tisza-vezérén - derül ki Kocsis Máté posztjából.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 11:22
A Békemenetet követően Kaposváron indította el országjárását Orbán Viktor. A kormányfő beszédében hangsúlyozta: Magyarország csak akkor tudja megőrizni az elmúlt években elért eredményeit, ha kimarad a háborús konfliktusokból, és ellenáll azoknak a külső törekvéseknek, amelyek Brüsszelből, Ukrajnából vagy a nemzetközi gazdasági szereplők részéről érkeznek – írja a Mandiner.

Fotó: MW

Orbán Viktor beszédében kitért a helyi beruházások fontosságára, illetve azok munkahely-teremtő képességeire is. A miniszterelnök szerint a kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a munka áll, és célként jelölte meg az ötmillió foglalkoztatott elérését. Úgy fogalmazott, hogy az emberek értékét elsősorban az általuk végzett munka minősége határozza meg.

Beszédében kitért a nemzetközi nyomás kérdésére is, amely több irányból érkezik, többek között az Európai Unió és Ukrajna felől.

Ezek között említette az olcsó energiaforrásokról való lemondás elvárását, a háborús szerepvállalás támogatását, valamint az uniós migrációs politika elfogadását.

Orbán Balázs, aki elkísérte a miniszterelnököt a kaposvári eseményre,az országjárással kapcsolatban bejegyzésében úgy fogalmazott: „Magyarországnak ma olyan kormánya van, amely teljes szívvel áll a magyarok mellett, és képes megvédeni Magyarországot. Soha nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól azt, ami nekik jár!”

Hozzátette, hogy egy másik helyszínen, Orosházán tartott ellenzéki rendezvény jóval kisebb érdeklődés mellett zajlott.

Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor kaposvári eseményén Magyar Péter országjárásához képest négyszer annyian voltak.

A frakcióvezető arra is utalt, hogy Magyar Péter rendszeresen sértegeti a Fidesz eseményein résztvevőket, bértapsolónak, odabuszoztatott embereknek, élelmiszer-utalványokért kilátogatóknak nevezve őket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
