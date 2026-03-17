Hatalmas rajtaütés: dílerre csaptak le, miközben a szállítmányt fuvarozta - videó
A nyíregyházi rendőrök a 31 éves férfit éppen akkor fogták el, amikor a Budapesten vásárolt kábítószert szállította továbbértékesítésre.
A DELTA Program keretében a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói a napokban kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt a 403-as főúton elfogtak egy dombrádi lakost. A 31 éves férfi éppen a Budapesten vásárolt kábítószert szállította, hogy azután azt továbbértékesítse, amikor a nyomozók rajtaütöttek.
Halálos mennyiségű kábítószert találtak nála
H. I. autójában bruttó 58,9 gramm kristályt találtak. A rendőrök ezután kutatást tartottak a férfi Budapesten bérlet raktárjában is, ahol további 305 gramm drogot és a kereskedelemhez szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.
A rendőrök előállították H. I.-t a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - írja a rendőrség.
