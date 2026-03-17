Hatalmas rajtaütés: dílerre csaptak le, miközben a szállítmányt fuvarozta - videó

A nyíregyházi rendőrök a 31 éves férfit éppen akkor fogták el, amikor a Budapesten vásárolt kábítószert szállította továbbértékesítésre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 09:26
kábítószer kereskedelem díler kábítószer

A DELTA Program keretében a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói a napokban kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt a 403-as főúton elfogtak egy dombrádi lakost. A 31 éves férfi éppen a Budapesten vásárolt kábítószert szállította, hogy azután azt továbbértékesítse, amikor a nyomozók rajtaütöttek.

Rajtaütöttek a kábítószer-kereskedőn. Fotó: Rendőrség/youtube
Halálos mennyiségű kábítószert találtak nála

H. I. autójában bruttó 58,9 gramm kristályt találtak. A rendőrök ezután kutatást tartottak a férfi Budapesten bérlet raktárjában is, ahol további 305 gramm drogot és a kereskedelemhez szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.

A rendőrök előállították H. I.-t a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - írja a rendőrség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
