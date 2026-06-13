Arnold Schwarzenegger Budapesten biciklizget: sokan észre sem veszik, annyira laza

Nem ritka, hogy hollywoodi sztárok érkeznek Magyarországra forgatni, bár sokan igyekeznek minél kisebb feltűnést kelteni, és a legtöbb időt a szállodájukban vagy a biztonsági embereik gyűrűjében töltik. Arnold Schwarzenegger a kivétel. Az élő legenda inkább azt a taktikát választotta, hogy nyugodtan éli tovább az életét hazánkban is, és egy pillanatig sem foglalkozik vele, hogy ki látja. Ez pedig annyira jól sikerült, hogy a legtöbben észre sem veszik.

Arnold Schwarzenegger 2026-ban, jó néhány év után tért vissza Magyarországra, de úgy rója a várost két keréken, akárcsak egy helyi (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az igazi terminátor, Arnold Schwarzenegger Liam Hemsworth társaságában forgatja Budapesten a The Kelly’s című akcióvígjátékot, így a két világsztár néhány napja már hazánkban tartózkodik. És bár a fiatal színész még óvatos a rajongók miatt, Schwarzi már cseppet sem illetődik meg, ha éppen arról van szó, hogy biciklire pattanjon és tekerjen egyet a fővárosban. A napokban többször is elcsípték, ahogy Arnold Schwarzenegger Budapest valamely pontján kerekezik – mindössze egy-egy embere társaságában. Persze nem is csoda, hiszen valószínűleg ő maga is el tudná látni bárkinek a baját, aki rátámad, emellett ez a teljesen hétköznapinak tűnő látvány tökéletes „álca” számára, hogy ne rohamozzák meg a fanatikusok.

Arnold Schwarzenegger és Liam Hemsworth is világszerte óriási rajongótábornak örvend, most mégis alig néhányan szúrták ki őket Budapesten (Fotó: AFP)

Arnold Schwarzenegger Magyarországon teljesen beolvad a környezetbe

Bár akad egy-egy szemfüles járókelő, aki kiszúrja, hogy bizony, aki előtte biciklizik, nem más, mint a világsztár, sokan még csak a fejüket sem kapják fel, ha elhalad mellettük. Legutóbb például Budán kapták lencsevégre, ahol kerékpározás közben még meg is kellett állni néhány pillanatra, ugyanis egy előtte álló busz feltartotta, mindezt azonban úgy tette, mintha mi sem lenne természetesebb, minthogy a magyar főváros utcáit rója.

Élő szövet a fémvázon, Budapesten

– írta a videóhoz poénosan a Terminátorból idézve az a szemfüles rajongó, aki a TikTok-oldalán is megosztotta az esetet. A videó alá pedig szinte özönlöttek a kommentek, ahol sokan megállapították, még az is lehet, hogy épp néhány méterre voltak Schwarzeneggertől, de észre sem vették, vagy éppen a külsejét tekintve, valószínűleg fel sem ismernék az ikont. Mindenesetre érdemes mostanság nyitott szemmel járni Budapesten, hiszen akár őt, akár a legfiatalabb Hemsworth testvért is el lehet csípni.