Arnold Schwarzenegger fia túlsúlyos volt: Kizárták a gimis focicsapatból is! Joseph ma már fitneszversenyző

Híres apja miatt kezdett testépítéssel foglalkozni Joseph Baena. A most 28 éves férfi nemrég hivatalosan is profi státuszt szerzett élete második versenyén.

Arnold Schwarzenegger edzésterve a mai napig népszerűek

(Fotó: Michael Ochs Archives / hot! magazin/Getty Images)

Arnold Schwarzenegger gyermekeit egyformán szereti

Izgatott vagyok, hogy az INBA tagja lehetek, és megtapasztalhatom ezt a csodás programot. A fitneszutazásom hosszú időre nyúlik vissza

– árulta el Baena egy Instagramon közzétett interjúban, számolt be róla a hot! magazin. Baena az új győzelem mellett a coloradói állami versenyen is diadalmaskodott: első helyezést ért el a férfi nyílt testépítő nehézsúlyú kategóriában. A fiatalember nem titkolja: Arnold Schwarzenegger inspirálta arra, hogy testépítéssel foglalkozzon, pedig csupán 13 éves kora óta ismeri a biológiai apját.

Arnold Schwarzenegger fia Joseph Baena sokáig túlsúllyal küzdött

(Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / hot! magazin/Getty Images)

Meghatározó első találkozás

„Találkozásukkor a színész adott Baenának egy példányt A modern testépítés enciklopédiája című könyvéből, ezzel felkeltette a fia érdeklődését a sportág iránt. A középiskolában Baena túlsúlyos volt, a testalkata miatt kizárták a kosárlabda- és a focicsapatból is. Aztán lefogyott, és idővel csodásan kigyúrta magát. Ez az év hozta el a nagy áttörést, amiben az apjával közös edzések is segítették” – mesélte egy bennfentes a New York Postnak.

Apja nyomdokain haladva, behúzott egy fitneszversenyt is

(Fotó: hot! magazin/Profimedia)

Hamar megmutatta magát a Schwarzenegger genetika

Amint elkezdtem súlyt emelni, rögtön láttam a fejlődést, és beleszerettem a sportba, még a nézésébe is! Idén azt mondtam: „Elég a félelemből, a túlgondolásból. Itt az ideje elköteleződni!” Tudom, hogy a csúcsra vezető utat nem az apám neve tapossa majd ki nekem. Apám régi vágású férfi; nem hisz az alamizsnában, csak abban, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét. Én is így gondolom

– mesélte Baena a TMZ-nek.

(Fotó: Mészáros Mátyás/ hot! magazin/archív)