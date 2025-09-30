RETRO RÁDIÓ

34 év után újra együtt: így néz ki most a Terminátor 2 gonosztevője és hőse

Linda Hamilton és Robert Patrick 34 év után közös képet készítettek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 17:30
terminátor Linda Hamilton Robert Patrick

Minden idők egyik legsikeresebb filmje az 1991-ben bemutatott Terminátor 2. – Az ítélet napja, amiben az Arnold Schwarzenegger által alakított T-800-as kőkemény harcot vív az emberiség jövőjéért az ádáz és félelmetes T-1000-sel, akit Robert Patrick formált meg mesteri módon – közben pedig a Linda Hamilton-féle Sarah Connor vált igazi ikonná.

Terminator 2 : Judgment Day
Linda Hamilton a Terminátor második részében / Fotó: Photo12 via AFP
Terminator II: Judgment Day
Robert Patrick a Terminátor második részében / Fotó: Photo12 via AFP

34 év telt el a Terminátor második részének bemutatója óta, ez az idő pedig természetesen a színészeken is komoly nyomot hagyott. Most egy igazán különleges fotó került ki az internetre, ugyanis közös képet készített a film két sztárja, a fotó láttán pedig olyan nosztalgiahullám csap le az emberre, hogy az valami hihetetlen.

Így néz ki jelenleg a 69 éves Linda Hamilton és a 66 esztendős Robert Patrick, akik egy rajongói találkozón futottak össze:

Robert Patrick ennyit írt a képhez, ami teljesen letaglózta a rajongókat:

Olyan jó újra találkozni ezzel az elképesztő emberrel. Linda Hamilton, egy gyöngyszem vagy!❤️

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu