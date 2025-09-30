34 év után újra együtt: így néz ki most a Terminátor 2 gonosztevője és hőse

Minden idők egyik legsikeresebb filmje az 1991-ben bemutatott Terminátor 2. – Az ítélet napja, amiben az Arnold Schwarzenegger által alakított T-800-as kőkemény harcot vív az emberiség jövőjéért az ádáz és félelmetes T-1000-sel, akit Robert Patrick formált meg mesteri módon – közben pedig a Linda Hamilton-féle Sarah Connor vált igazi ikonná.

Linda Hamilton a Terminátor második részében / Fotó: Photo12 via AFP

Robert Patrick a Terminátor második részében / Fotó: Photo12 via AFP

34 év telt el a Terminátor második részének bemutatója óta, ez az idő pedig természetesen a színészeken is komoly nyomot hagyott. Most egy igazán különleges fotó került ki az internetre, ugyanis közös képet készített a film két sztárja, a fotó láttán pedig olyan nosztalgiahullám csap le az emberre, hogy az valami hihetetlen.

Így néz ki jelenleg a 69 éves Linda Hamilton és a 66 esztendős Robert Patrick, akik egy rajongói találkozón futottak össze:

Robert Patrick ennyit írt a képhez, ami teljesen letaglózta a rajongókat: