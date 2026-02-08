Schwarzenegger kitálalt: így telt náluk az udvarlási időszak
Katherine Schwarzenegger Pratt és Chris Pratt már a kapcsolatuk legelején egy igazán kedves módját találták annak, hogyan fejezzék ki egymás iránti csodálatukat.
Schwarzeneggerék kitálaltak, végre újabb aranyos részletek derültek ki.
Katherine Schwarzenegger most minden apró titkot bevallott
Katherine Schwarzenegger arról mesélt, hogyan udvarolt neki Chris Pratt.
Amikor Chris és én elkezdtünk randizni, és ő elutazott forgatni vagy egy külső helyszínre, kézzel írt kártyákat írtunk egymásnak
— meséli a 39 éves bestseller író, Katherine.
Néha postán küldtük el őket, de sokszor betettem a táskájába, vagy ő hagyta ott a konyhapulton. Mindig nagyon szépek voltak, és természetesen mindet megőriztem. Egy egész gyűjteményem van Chris kártyáiból.
Egy évvel azután, hogy elkezdtek randizni, Katherine és a 46 éves Chris 2019 júniusában házasodtak össze egy meghitt ceremónia keretében a kaliforniai Montecitóban.
A pár első közös gyermeke, Lyla Maria nevű kislányuk 2020-ban született, majd 2022-ben érkezett Eloise Christina. 2024-ben megszületett fiuk, Ford Fitzgerald is.
Katherine szerint sok okból hálás azért, hogy Chris a férje. Ezek közül az egyik, hogy képes humort vinni a nehéz helyzetekbe.
Emellett az is sokat jelent, hogy az élet számos területén csapattársak vagyunk, különösen a gyereknevelésben, aminek megvannak a maga hullámvölgyei és csúcsai
— mesélte kapcsolatukról Arnold Schwarzenegger lánya a People-nek.
