Schwarzenegger kitálalt: így telt náluk az udvarlási időszak

Katherine Schwarzenegger Pratt és Chris Pratt már a kapcsolatuk legelején egy igazán kedves módját találták annak, hogyan fejezzék ki egymás iránti csodálatukat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 11:00
Schwarzeneggerék kitálaltak, végre újabb aranyos részletek derültek ki.

Schwarzenegger kitálalt
Schwarzenegger lánya kitálalt a kapcsolatáról
Fotó:  Instagram

Katherine Schwarzenegger most minden apró titkot bevallott 

Katherine Schwarzenegger arról mesélt, hogyan udvarolt neki Chris Pratt.

Amikor Chris és én elkezdtünk randizni, és ő elutazott forgatni vagy egy külső helyszínre, kézzel írt kártyákat írtunk egymásnak

— meséli a 39 éves bestseller író, Katherine.

Néha postán küldtük el őket, de sokszor betettem a táskájába, vagy ő hagyta ott a konyhapulton. Mindig nagyon szépek voltak, és természetesen mindet megőriztem. Egy egész gyűjteményem van Chris kártyáiból.

Egy évvel azután, hogy elkezdtek randizni, Katherine és a 46 éves Chris 2019 júniusában házasodtak össze egy meghitt ceremónia keretében a kaliforniai Montecitóban.

A pár első közös gyermeke, Lyla Maria nevű kislányuk 2020-ban született, majd 2022-ben érkezett Eloise Christina. 2024-ben megszületett fiuk, Ford Fitzgerald is.

Katherine szerint sok okból hálás azért, hogy Chris a férje. Ezek közül az egyik, hogy képes humort vinni a nehéz helyzetekbe.

Emellett az is sokat jelent, hogy az élet számos területén csapattársak vagyunk, különösen a gyereknevelésben, aminek megvannak a maga hullámvölgyei és csúcsai

— mesélte kapcsolatukról Arnold Schwarzenegger lánya a People-nek.

 

 

