Brutális izmokat villantott a 78 éves Arnold Schwarzenegger, még mindig remek formában van

Minden idők egyik legnagyobb akciósztárja, Arnold Schwarzenegger sokak gyerekkorát tette szebbé Magyarországon is a filmjeivel, elég csak a Terminátor, Total Recall - Az emlékmás, Kommandó vagy a Ragadozó című kőkemény alkotásokra gondolnunk – amikben megcsodálhattuk az egykori testépítő beolajozott, színizom testét is, amivel rengeteg díjat nyert.

Egészen hihetetlen belegondolni, de Arnold Schwarzenegger már 78 éves, ráadásul még most is aktív, és nem csupán színészként. Arnie életében továbbra is fontos szerepet játszik a mozgás, edzés, számtalan embernek segít rálépni az egészségesebb életmód útjára – ő maga pedig ékes példája annak, hogy miért fontos idősebb korban is a jó kondi.

Arnold Schwarzenegger elképesztő képet rakott ki a közösségi oldalára: megmutatta, hogy most, 78 évesen is brutálisan izmos, ugyanis edzés közben megvillantotta a hatalmas bicepszeit, amiket még a 30 évesek is megirigyelnének.

Még mindig pumpálok

– írta a döbbenetes fotóhoz Arnie, aki jól látható módon még mindig fantasztikus formában van, le a kalappal előtte.

