Nem láttuk jönni: 78 évesen hatalmas visszatérésre készül Arnold Schwarzenegger

A rajongók nagy örömére, hatalmas bejelentést tett a Terminátor egykori sztárja és Kalifornia egykori kormányzója, Arnold Schwarzenegger. A 78 éves színész úgy döntött újra visszatér a filmezéshez, ráadásul egy olyan szerep kedvéért, ami leginkább beindította filmes karrierjét.

Arnold Schwarzenegger 44 év után visszatér a filmezéshez az egyik korai szerepével

Arnold Schwarzenegger számára nem létezik lehetetlen

A 78 éves színész visszatérése bizonyítja, hogy nem számítanak az évek, ha azt csináljuk, amit igazán szeretünk. Arnold számára nem jelent akadályt az életkora, hogy ismét megformálja egyik legendás szerepét a Conan, a barbár című filmben. Hollywoodban bevett szokás, hogy az idősödő színészek ismét legendásan emlékezetes szerepükbe bújnak bele sok év kihagyás után, a rajongók nagy örömére.

A színész szüntelenül készíti a filmeket, leginkább háttérmunkálatok során, azonban most 44 év után ismét szerepelni fog, méghozzá a Conan, a barbár filmek folytatásában. King Conan (Conan, a király) névre keresztelt projektre már komoly energiával készül a 78 éves sztár, aki következetes edzésmunkával próbál izmot pakolni magára. Az új film az 1982-es Conan, a barbár közvetlen folytatása lesz, amelyben az idősebb Conan már királyként néz szembe az új kihívásokkal. A produkció rendezője Christopher McQuarrie lesz, aki több Mission: Impossible-filmet is rendezett már - írja a life.

A Conan, a királlyal kapcsolatban van egy nagyszerű történet, amely szerint Conan negyven évig volt király, most azonban elűzik a királyságból, és persze ennek következményei lesznek, de valahogy visszatér, és mindenféle őrület, erőszak, mágia, lények és hasonlók várhatók

- mesélte a színész.