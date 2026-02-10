RETRO RÁDIÓ

Schwarzenegger kitálalt, megmondta a véleményét Lindsey Vonn őrült tettéről

Az egykori Terminator őszintén csodálja a nagy kockázatot vállalt sísztárt. Lindsey Vonn kritikusainak is üzent Arnold Schwarzenegger.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.02.10. 17:45
arnold schwarzenegger téli olimpia 2026 lindsey vonn sérülés bukás

Sokan csodálják, mások bírálják: egy biztos, szinte mindenkinek határozott véleménye van Lindsey Vonnról, aki 41 évesen, 2010 óta már téli olimpiai bajnokként, az egyik térdében protézissel, a másikban két hete elszakadt elülső keresztszalaggal is rajthoz állt a Cortina d’Ampezzóban zajló ötkarikás játékok női lesiklóversenyében. És óriásit bukott, újabb súlyos sérüléseket, egy sor műtétet igénylő komplex lábtörést szenvedve. Mégis, a fájdalmaktól gyötörve is azt üzente a betegágyáról, hogy nem bánt meg semmit, újra meg újra ugyanúgy döntene, vállalná az imádott sportágával járó kockázatot. Erre a szívbe markoló vallomásra rímelt Arnold Schwarzenegger reakciója is.

Arnold Schwarzenegger üzent Lindsey Vonn-nak és a kiritikusainak
Arnold Schwarzenegger üzent Lindsey Vonn-nak és a kritikusainak Fotó: Getty Images

A pályafutása során rengeteg mélypontról felállt Vonn a brutális bukását követően, két operáció között így fogalmazott az érzéseiről:

„A síversenyzéshez hasonlóan az életben is kockáztatunk. Álmodunk. Szeretünk. Ugrunk. És néha elesünk. Néha összetörik a szívünk. Néha nem érjük el azokat az álmokat, amikről tudjuk, hogy elérhetnénk őket. De ez az élet szépsége, hogy megpróbáljuk. Én megpróbáltam. Álmodtam. Belevágtam. Remélem, ha bármit is tanultok az utamból, az az, hogy legyen bátorságotok nagyot álmodni. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne kockáztass magadért. Az egyetlen kudarc, ha nem próbálkozol” – írta többek között Lindsey Vonn, mire a korábbi világhírű testépítőből lett hollywoodi színész, majd kaliforniai kormányzó, Arnold Schwarzenegger az X-en üzent neki.

Schwarzenegger üzent Vonn-nak és a kritikusainak

Lindsey nem olimpiai éremmel, hanem egy bajnok szívével fog hazatérni.

Leginkább azért szeretem az olimpiát, mert egy alapvető élettapasztalatra emlékeztet minket: a nagyság és a szívfájdalom egymás mellett élnek. Előbbit nem találhatod meg néhány kudarc nélkül. Ezt a hétvégén világosan láthattuk. Sokakhoz hasonlóan én is figyelemmel kísértem barátnőm, Lindsey Vonn inspiráló visszatérését. 41 évesen, az egyik térdében protézissel, és egy frissen elszakadt elülső keresztszalaggal érkezett az olimpiára. Ennél jobb nem is lehetne egy sztori. 

Bátor. Kicsit őrült. És előhívja az összes vesztest, aki elmondják a véleményüket: »Miért tenné?«, »Valami biztos hiányzik az életéből«, »Ez felelőtlenség«.

Amit ezek az emberek nem értenek – mert sohasem próbáltak még meg semmi nagyszerűt, mert sohasem feszegették a határaikat, és sohasem fogják megismerni a valódi potenciáljukat –, az az, hogy 

kockázatvállalás nélkül nincs nagyság

– írta a hajdani Terminátor, amit Vonn meg is köszönt neki az olaszországi kórházi ágyáról:

„Köszönöm Arnie” – válaszolta a versenyszezonok során általában Ausztriában élt sízőnő németül az osztrák származású Schwarzinak.

Lindsey Vonn bukása:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu