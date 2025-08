Nagyot bukott Arnold Schwarzenegger, ebből nehéz lesz felállni

2023-ban hatalmas durranásnak számított, hogy minden idők egyik legnagyobb akcióhőse, Arnold Schwarzenegger elvállalta élete legelső sorozatát a Netflix kedvéért. A Fubar című alkotás izgalmas és vicces volt, hatalmas sikert aratott a streamingplatformon, idén pedig bemutatták a széria második évadát – de sajnos van egy kis bökkenő.

Arno Schwarzenegger / Fotó: ZUMAPRESS.com

Úgy tűnik, hogy még Arnold Schwarzenegger sem elég manapság, ugyanis kiderült, hogy a Netflix mindössze 2 évad után elkaszálta a Fubart, vagyis nem folytatódik tovább a sokak által kedvelt sorozat.

Most kivételesen azt is lehet tudni, hogy miért döntött így a Netflix: a Fubar második évada közel sem vonzott be annyi nézőt, mint az első szezon, gyakorlatilag töredékére csökkent a nézettség, ami nagyon nem jó, főleg annak tükrében, hogy egy nagyon drága sorozatról van szó – vagyis egyszerűen már nem éri meg folytatni.

Arnold Schwarzenegger egyelőre nem reagált a szomorú hírre, de az biztos, hogy ez elég kellemetlen lehet számára, hiszen mindent megtett a Fubar népszerűsítése érdekében, de ezek szerint mégse sikerült meghoznia a nézők kedvét ahhoz, hogy a sorozat második évadának is adjanak egy esélyt – akik látták, azok szerint sajnos valóban érezhető egy komoly minőségromlás.