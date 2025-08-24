Polgár Tünde sikítva ütötte a falat félelmében: „Menj innen! Ne! Segítség!”

Polgár Tünde és Polgár Árpád korántsem szegény emberek, de idén nyáron az ág is húzza őket. A floridai házukból hazatérve először azzal szembesültek, hogy ismeretlen tettesek szétvágták a badacsonyi házuk kerítését és ellopták a traktorukat. A megpróbáltatásaik sora pedig azzal folytatódott, hogy egy rémisztő arc bebámult a fürdőszobájuk ablakán, miközben Polgár Tünde a fogát mosta. Minderről ők maguk számoltak be a Polgár net YouTube-csatornára feltöltött, legfrissebb videójukban.

Polgár Tünde és Polgár Árpád újabb kihívással kénytelen szembenézni (Fotó: YouTube)

Polgár Tünde: „Majdnem össze is tojtam magam...”

„Látjuk, hogy szenvedős az idei nyár. Mindjárt elmesélem nektek, hogy kivel találkoztam össze tegnap este.”

Mindenesetre nagyon ijesztő élmény volt

„Majdnem össze is tojtam magam, amikor fogmosás közben meghallottam, hogy a fejem mellett nyüzsög valaki” – kezdte a videó bevezetőjében Polgár Tünde, majd Polgár Árpád vette át a szót, aki eleinte csak fültanúja volt a vérfagyasztó jelenetnek, mivel a neje éktelen sikoltozások közepette vette fel a küzdelmet a badacsonyi házukban megjelenő, hívatlan látogatóval szemben.

Polgár Árpád nem tagadja, halálra rémült, amikor Tünde sikítani kezdett (Fotó: YouTube)

Tünde a kádba pattant és ököllel ütötte a falat

„Itt ültem tegnap és egy könyvet olvasgattam, amikor egyszer csak ezt hallottam: „Menj innen! Ne! Segítség! Menj már innen a büdös farncba!” – harsant fel a háttérben Polgár Tünde kétségbeesett hangja, amolyan narráció gyanánt. A milliárdos műkincskereskedő persze azonnal jelezte, hogy a felesége élesben ennél jóval hangosabban és kevésbé szofisztikáltabban pánikolt néhány órával korábban, majd rekonstruálták a fürdőszobában lejátszódó, drámai események sorát. Így láthattuk, ahogy Tünde a kádba pattant és ököllel üti a falat, hogy távozásra bírja a lényt, aki tiszteletét tette a nyaralójukban, vagyis inkább beköltözött oda. Hamarosan pedig az is kiderült, hogy ki, vagyis inkább mi zavarta meg Polgár Tünde és Polgár Árpád békéjét.

Polgár Tünde így harcolt a betolakodóval szemben (Fotó: YouTube)

Polgár Tünde: „Persze, hogy sikítottam!”

„Itt kezdődött a történet” – mutatott a fürdőszobára az egykori luxusfeleség, majd folytatta a vérfagyasztó beszámolót. „Szépen mostam a fogam, amikor azt hallottam, hogy a bal vállamnál, valaki üt egy hatalmasat, mozog és szörnyű hangokat ad ki. Persze, hogy sikítottam!” – idézte fel a rémület pillanatait Polgár Tünde. Árpi odaérve csak annyit látott, hogy az oldalbordája a fürdőkádban áll és ahogy fentebb már említettük, ököllel üti a falat. Ezért azt hitte, hogy valaki megpróbált bemászni hozzájuk az ablakon. Tulajdonképpen nem is igazán tévedett...

Utólag kiderült, hogy egy nyest volt, mert itt vigyorgott rám a rohadék, akit nem tudunk kiűzni innen már jó rég óta

– leplezte le a rejtélyt Polgár Tünde, aki a rekonstruált performance-ával alaposan ráijesztett Polgár Árpádra, aki egy darabig azt hitte, valódi betörő ólálkodott a házuk ablakában. Később azonban fuldokolva nevette ki imádott asszonyát.