Polgár Tünde otthagyta férjét – Polgár Árpád örül a szabadságnak

Polgár Árpád és Polgár Tünde már hosszú évek óta együtt vannak, és lehet azt mondani, hogy Magyarország egyik legismertebb házaspárja lettek, így sokan kíváncsiak az életükre. Az Amerikában élő üzletember és felesége a mindennapjaikat közös YouTube-csatornájukon, a Polgar neten osztják meg követőikkel. Jelenleg Polgár Tünde férje társaságában az Amazonas környéki utazásaikról osztanak meg videókat.

Polgár Tünde Polgár Árpád társaságában az Amazonas környékére utazott el (Fotó: YouTube)

Polgár Tünde elvitte Árpit egy börtönszigetre

A népszerű házaspár egy dél-amerikai kiruccanás során látogatott el a Francia Guyana területére, ahol a tengerparthoz közeli szigeteken működött egykor egy hírhedt börtön, ahova a komoly francia bűnözőket vitték el. Polgárék is az egyik börtön sziget különös történelmét idézték fel, amikor is Tünde egy komoly bejelentéssel lepte meg férjurát és a nézőket: „Én is elhoztam erre a szigetre Árpit!” – jelentette ki a luxusfeleség, akinek hitvese kissé megrezzent a hír hallatán.

A Francia Guyana területén elhelyezkedő börtönről két nagy sikerű hollywoodi film készült, amikről Polgár Árpádék is elkezdtek jókedvűen mesélni. Az 1973-as Pillangó című alkotás arról a Henri Charrière-ről szól, aki a valóságban is sikeresen megszökött a hírhedt büntetőintézetből. A filmben Dustin Hoffman játszotta a kicsi szemüveges embert, aki nem szökik meg a szigetről.

Polgár Tünde fiatalon még nem ismerte kedvesét, viszont mostanra szerelmük beteljesedett (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde YouTube videón hagyja faképnél férjét a börtönszigeten

A mi kapcsolatunkban is én vagyok a kicsi szemüveges, akit a másik (Tünde) mindig megvéd. A szerelmünk egyébként körül-belül hasonló, mint ez a börtön: ugyanolyan nehéz belőle megszökni

– viccelődött Polgár Árpád a feleségével való kapcsolatáról. Polgár Tünde a férje által kimondott szavakra úgy reagált, hogy átvette kedvesétől a kamerát, majd pedig faképnél hagyta őt.

„Szia édesem, itt maradsz! Mi pedig folytatjuk tovább az utunkat és megyünk tovább egy másik szigetre. Árpi meg el lesz itt, hogy gondolkodjon” – mondta Tünde a nézőinek, miközben folyamatosan távolodott el szerelmétől, azonban a háttérben látszódott, hogy az üzletember nem annyira csalódott. „Végre, szabadság, szerelem! Az utóbbi nem is kell, elég csak a szabadság” – hallatszódtak Polgár Árpád szavai a háttérből.