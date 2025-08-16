Szorongásból szabadság: Horváth Gréta lakóbusszal vágott neki az ismeretlennek

A Farm VIP egykori szereplője, Horváth Gréta most egy egészen más kalandba vágott bele, mint amit a tévénézők megszokhattak tőle. A nyár közepén három barátnőjével indult útnak Horvátország felé, hogy kipróbálja a lakóbuszos életérzést.

Horváth Gréta Farm VIP-ben mutatott szereplése bebizonyította, hogy egy vagány, élelmes fiatal nő (Fotó: Horváth Gréta)

Horváth Gréta lakóbuszra váltott, hogy megélje a szabadságot

Horváth Gréta régi álma vált valóra, amikor augusztus 11-én, egy sötét nyári hajnalon lakóbusz állt meg az otthona előtt. Három közeli barátnőjével együtt indultak útnak, céljuk pedig egy horvátországi kemping, ahol a köznapitól eltérő és szabad környezetben élhetik át a szabadság élményét. Az utazás azonban nemcsak pihenésről szól, Gréta szerint ez egy kiszámíthatatlan, fordulatokkal teli kaland, ahol bármi megtörténhet – lerobbanhat a busz, eltévedhetnek, vagy épp felejthetetlen találkozások kerekedhetnek.

A Metropolnak adott korábbi interjújában elárulta, hogy az utóbbi években sokat változott a hozzáállása az élethez.

Nagyon sokat szorongtam korábban, ma már megtanultam elengedni a dolgokat

– vallotta be a Metropolnak. Úgy érzi, szuperereje a rugalmasság, a gyors reagálás, és az, hogy ma már nem tárgyakban, hanem élményekben méri a boldogságot.

A lakóbuszos utazás számára nemcsak egy nyári kaland, hanem egy életmód-próba is.

Nem akarok már megfelelni, priorizálok, hogy mi számomra a fontos

– mondja. A spontaneitás most első helyen áll: nincs részletes útiterv, csak a nyitottság a világra.

Gréta amikor csak teheti a családjával, s barátaival tölti idejét, de ezúttal nélkülük vágott neki a kalandnak (Fotó: Horváth Gréta/beküldött)

Önismerettel az új célok kitűzésében

Horváth Gréta Ázsia Expresszes kalandjai után most egy teljesen más típusú utazásban próbálja ki magát. A cél, hogy ez legyen élete legjobb nyara, tele élményekkel, új tapasztalatokkal, és talán új készségekkel is – hiszen tervei között szerepel a közeljövőben egy hajós jogosítvány megszerzése és a mentőbúvár képzés elkezdése.

Nem az a lényeg, hogy olyannak lássanak, amit mások gondolnak. A változás természetes, dolgozni kell magunkon, és megismerni önmagunkat

– összegzi az utazás mögötti filozófiáját a Metropolnak. Horváth Gréta most ezt a szabadságot keresi – négy keréken, a tenger felé.