Horváth Gréta vallomása: "Azt éreztem, hogy megpusztulok"

Horváth Gréta, a Farm VIP sztárja most nem a kamerák kereszttüzében bizonyít, hanem a természet brutális kihívásaival néz szembe: Marokkóban, az Atlasz-hegység legmagasabb csúcsát, a 4167 méter magas Toubkalt készül meghódítani. A valóságshow-sztár nem titkolja: élete egyik legkeményebb megpróbáltatása elé néz, amiről őszintén és meghatóan számolt be közösségi oldalán.

Horváth Gréta már a Farm VIP című műsorban is megmutatta rátermettségét (Fotó: TV2)

Horváth Gréta Marokkó legmagasabb hegyét mássza meg

„Most még mögöttem van a cél, Toubkal 4167 méter. Nem fogok hazudni, be vagyok sz@rva@” – írta a fotó mellé, amelyen elszánt tekintettel pózol a hatalmas hegyek között. Nemcsak a fizikai kihívás, hanem a mentális megpróbáltatás is hatalmas súllyal nehezedik rá, amit ő maga is őszintén elismert.

Gréta kalandja már az első este után különös fordulatot vett:

„Az első éjszaka viszonylag jó volt. 04:30-kor ébredtem, és a napfelkeltét is megnéztünk. A fejfájásom reggelre enyhült már. Ma közel 1000 métert emelkedünk a következő menedékházig. Hatalmas kihívás ez számomra. Jelentkezem majd!” – árulta el Horváth Gréta, jelezve, hogy az oxigénhiányos környezet és a fárasztó menetelés még az edzett embert is próbára teszi.

Élete legnehezebb feladatát teljesíti

3207 méteres magasságnál azonban valódi mélypontra került. Gréta nem szépített.

Életem legnehezebb küzdelme volt. Én minden lépésnél azt éreztem, hogy megpusztulok. Mentálisan megzuhantam, olyan helyre kerültek a gondolataim, amit eddig nem ismertem. Félelmetes, de egyben felemelő is, mert nagyon tanulságos volt és ma van időm rendezni a gondolataim

– vallotta be megható őszinteséggel.

A túra nemcsak fizikai állóképességet követel, de óriási lelki erőt is. A Toubkal megmászása sok tapasztalt hegymászónak is komoly kihívás, hiszen a ritka levegő, a meredek sziklák, és a változó időjárási körülmények mind-mind nehezítik az előrejutást. A térség legismertebb túraútvonala az Imlil faluból indul, és több napos erőfeszítést kíván a csúcs elérése.

Horváth Gréta legyőzte önmagát

Gréta mégis kitart, és útja során fontos megállapításra jutott.

„Sok felismerés jött, amire a választ nem találtam meg évek óta otthon, vagy magamban. Eddig a pontig! Számomra ez már hatalmas dolog, hogy idáig eljutottam. Legyőztem magam tegnap!” – állapította meg elérzékenyülve.

A sztár külön kiemelte, hogy milyen sokat jelent neki a csapat támogatása is.

„Nagyon kedves mindenki körülöttem, nagyon jó érzés ilyen csapatban lenni.”