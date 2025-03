Horváth Gréta a főzéstől érzi hasznosnak magát

Két olyan, nagyon szerethető tulajdonságot hoz gyermekkorából, amelyek nemcsak az életben, de a Farm VIP ötödik évadában is a segítségére voltak. Horváth Gréta, a borsodi zsákfaluból származó, sztárinfluenszerré vált édesanya ezeknek tudatában is van.

„Világéletemben gondoskodó voltam. Ez már a gim­ná­zium­ban megmutatkozott, de a különböző táborokban vagy bármilyen közösségben is, amelyeknek tagja voltam. Élvezem, ha törődhetek másokkal” – kezdte a Hot! magazinnak az üzletasszony.

Horváth Gréta: „Este tízkor nekiálltam palacsintát sütni”

A gondoskodás egyik legjobb formája a főzés, ami egyben Gréta szeretetnyelve is, és szépen rímel a másik jó tulajdonságához, a háziassághoz.

„Másokat etetni a legjobb a világon! Akármennyire fáradt vagyok, nekiállok főzni, akkor érzem hasznosnak magam. Egy este a kisfiammal és a párommal tévéztünk, és éppen egy lekvárt reklámoztak, ettől ők megkívánták a palacsintát. Fogtam magam, és este tízkor nekiálltam palacsintát sütni” – mesélte mosolyogva a háziasszony.

Emellett ellátja az állatokat, vagy éppen fát aprít, ha kell – ezeket mind megtanulta már kislányként.

Mindez jól jön a tanyasi vetélkedőben, ám azok az emberek, akikről most gondoskodik, hamarosan az ellenfeleivé válnak. Grétának erre is van receptje, hiszen otthon is imádnak társasozni a családjával, és bár nyerni ülnek le az asztalhoz, nem vérre megy a játék.

„Én a Farm VIP-ban sem ellenfeleknek, hanem versenytársaknak hívom a többieket. Ez is, mint az otthoni társas, végtére is csak egy játék. Számomra ez nem nagy ügy.”

Az már viszont nagy ügy, hogy a Farm VIP forgatása kedvéért hetekre elszakadt a nemsokára tizenegy éves kisfiától, és éppen a nyári szünet közepén.

„Filip nagyon okos és érzelmileg érett kisfiú, ráadásul imádja a Farmot, így mondta, hogy menjek nyugodtan. Abban az időben ő az apukájával töltötte a jól megérdemelt nyári pihenését” – árulta el Horváth Gréta gyereke kapcsán.

