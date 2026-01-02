RETRO RÁDIÓ

Ez nem AI: egy klipben a kilencvenes évek magyar sztárjai

DJ Dominique megcsinálta! Micsoda feldolgozás: egy klipben a kilencvenes évek magyar sztárjai!

Az megvan, hogy jövőre lesz 30 éves a SHYGYS nevű fiúcsapat Hello! című slágere? DJ Dominique, azaz Várkonyi Attila nem várta meg a kerek évfordulót: a háromtagúra zsugorodott bandával elkészített Hello 2026 zseniális videóklipjével robbantotta az újévet! A videó erőssége, hogy igent mondtak rá a kilencvenes évek magyar sztárjai! Vajon mindenkit felismersz az egykori nagy kedvencek közül?

Az eredeti SHYGYS-ból itt van J.D. (Csordás Levente), Julian (Gajdos Attila) és Martin (Ács Bálint), de feltűnik a Baby Sistersből Baby Gabi, a Bestiákból Miss Bee, a TNT-ből Dobrády Ákos, a 4FClubból Sallai János, az Irigy Hónaljmirigyből Sipos Peti és Sipos Tomi, de látható a Soho Partyból Náksi Attila, Krisz Rudi, Pintácsi Viki, valamint DJ Newl, Szőke Zoltán, Holcz Gábor, Horváth Ferenc és Krajczár Péter is. A poénokkal tarkított klip sajátos időutazás, DJ Dominique rapbetétjével, valamint Gajdos Attila kislányának és Csordás Levente két fiának a cameójával.

 

