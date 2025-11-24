Sipos Tomi nem kertelt: Ez lesz az IHM sorsa

A 35. jubileum közeledtével az Irigy Hónaljmirigy (IHM) körül újra felpezsdült az élet. Sipos Tomi lendületben van, a háttérben pedig már javában zajlik a készülődés a nagyszabású ünnepi koncertre, amely nemcsak a rajongóknak, hanem magának a zenekarnak is mérföldkő. A zenei paródiák és a teljes generációkat megérintő életérzés 35 éve tartja őket a csúcson – és úgy tűnik, a lendület nem fogy el. A zenekar tagjai a családi pihenéseket, a kreatív ötletelést és a régóta dédelgetett műsorelemek előkészítését egyaránt próbálják összehangolni, hogy a jubileumi este minden eddiginél emlékezetesebb legyen.

Sipos Tomi IHM-tagként 35 éve szórakoztatja a közönséget Fotó: Markovics Gábor

Sipos Tomi családja idén igazán szerencsés volt

Sipos Tomi szerint a magánélet és a zenekar tempója most különösen jól találkozott: „Készülünk már a 35. jubileumi koncertre. Idén ráadásul többször is el tudtunk utazni a családdal is. A tavaszi és az őszi szünetben is együtt voltunk, jól jött ki a lépés időzítés szempontjából” – mesélte a Metropolnak a humorista-zenész, aki arról is beszélt, mit jelent számukra, hogy már három és fél évtizede a pályán vannak:

Még egy kicsit mennek a bácsik, aztán meglátjuk…

– jegyezte meg nevetve.

Nagy show-elemekkel készülnek

A közelgő show igazi különlegességeket tartogat: „Óriási készülés van napirenden a jubileumi koncert miatt. Lesz újdonság is, illetve visszanyúlás is régi, nem játszott paródiák, műsorszámok tekintetében” – mondta Sipos, hozzátéve, hogy a koncert anyagának 80 százaléka már megvan. A rajongók tehát számíthatnak klasszikusokra és teljesen új poénokra is.

Vajon a véletlen műve lenne?

Az IHM történetében már többször is előfordult, hogy egy-egy nagy koncert előtt született meg egy sláger. Sipos Tomi felidézte:

Kétszer is volt ilyen nagy koncertünk előtt, először amikor a Majka kirakta a Mindenki táncolt és a Valmarral az Úristen is egy ilyen helyzetben jött

– árulta el az érdekes összefüggést a humorista. Nem is csoda, hogy most is bíznak egy újabb váratlan sikerdal lehetőségében: „Bízzunk benne hogy addig lesz valami nagy durranás” – mondta, majd viccesen hozzátette: „Többet kellene koncertezniük, mert akkor több sláger születne”. A jubileumi estén tehát nemcsak a nosztalgia kap majd főszerepet, hanem az a kreatív erő is, ami miatt az IHM 35 év után is friss és élő. Sipos Tomiék készen állnak rá, hogy ismét telt ház előtt bizonyítsák az MVM Dome-ban: a paródia és a magyar popkultúra ikonikus bácsijai még mindig nagyon is menetben vannak.