Megható üzenettel tisztelegnek elhunyt társukra az Irigy Hónaljmirigy sztárjai

Ambrus Zoltán 2019 július 7-én hunyt el egy gyors lefolyású betegség következtében. Az Irigy Hónaljmirigy mókamesterének távozása a mai napig betölthetetlen űrt hagyott maga után, a zenésztársai minden nap emlékeznek rá, a halálának az évfordulóján pedig megható üzenetekkel elevenítik fel a régi szép emlékeket.

A Rockmúzeumban így búcsúztak el Ambrus Zolitól még 2019-ben az Irigy Hónaljmirigy tagja - Fotó: Bors Archív

Minden koncerten ott van velük

Az IHM immár harminc éve koncertezik, a fiúk fáradhatatlanul járják az országot és szórakoztatják a közönséget még akkor is, amikor a magánéletük nem éppen a legvidámabb. Énekelnek, táncolnak, nevetnek még azon a napokon is, amikor az elhunyt társukra emlékeznek. "Ilyen a popszakma", szokták mondani a bennfentesek. Játszani kell akkor is, amikor minden nehéz. A Mirigyesek annak érdekében, hogy Ambrus Zolit soha ne felejtse el a közönség, minden koncertjükön egy külön blokkban megemlékeznek a zenésztárstól.

Ambrus Zoli az IHM alapító tagja volt - Fotó: Bors Archív

Ötödik évforduló

Zoli öt éve nincs köztünk. Az IHM egyik leghumorosabb tagjáról a zenésztársak és a rajongók is szívszorító üzentekkel emlékeznek. Papp Feri egy Instagram-poszttal emlékezett meg:

"Zoika, mindig velünk maradsz!#mirigyek ##mirigy #mirigyshow"

A rajongók pedig így üzennek a felejthetetlen ikonjuknak:

„Nagyon értett a zenéhez, a gitárpengetéshez, átszellemültek voltak a szerepei. Mindig a szívünkben él tovább és a gondolatainkban!”

„Örökké velünk maradsz őrizzük mosolyodat”

„Istenem... De hiányzik”

„Nagyon jó színész és zenész volt”

A csapatból Sipos Tomit kérdeztük arról, hogy milyen érzések kerítik őket hatalmukba a szomorú évfordulókon?