Mi történt? A vízben sírta el magát a Farm VIP versenyzője

Már több hónapja véget ért a Farm VIP 2025-ös évada, aminek ezüstérmese a műsor óta egy pajtakonyhát hozott létre otthonában, annyira hiányzik neki a vidéki környezet. Horváth Gréta párja társaságában nemrég felhagyott a városi léttel, ugyanis elhagyta az országot és Egyiptomba utazott, főként azért, hogy búvárkodjanak. Miközben korábban kifejezetten gyűlölte ezt a tevékenységet...

Horváth Gréta testközelből találkozott delfinekkel

(Fotó: Instagram / Horváth Gréta)

Több évvel ezelőtt szintén az észak-afrikai országba utazott búvárkodás céljából, de az egykori Ázsia Expressz szereplőt egy súlyos baleset érte. Pánikrohamot kapott a tengerben, a problémát sikerült megoldani és szerencsére komolyabb baj nem történt, viszont Gréta sokáig nem akarta újból felvenni a békatalpat. Nehezen, de végül leküzdötte a félelmét és a búvárkodás az egyik legkedveltebb hobbijává vált:

„Én most a kedvesemmel Egyiptomban töltöm a fél hónapot, mert a gyerkőc az apukájánál tölti a nyári szünetet és akkor mi megléptünk ide. Én idén már háromszor voltam Egyiptomban, de ebben az évben tervezek jönni még. De most az volt a nagy vágyunk, hogy tudjunk egy olyan helyre menni, ahol a delfinekkel az élőhelyükön úszhatunk együtt. És ez pedig sikerült is, mert tegnap szinte egész nap ott voltunk velük. A közös merülés annyira fantasztikus volt, hogy én sírtam a búvármaszkban, annyira megható volt” – mesélte lapunknak Horváth Gréta, akinek olyannyira csodálatos élményben volt része, hogy közben nem is izgult a búvárkodás miatt.

„Már ezért megérte megszületni”

Évekkel ezelőtt tényleg csak szinte a mellkasomig mertem bemenni a tengerbe, most meg alig várom, hogy menjünk minél többet. Ennek a változásnak az az oka, hogy teljesen kicserélődtem, de ez egy tudatos dolog volt a részemről, hogy kezdjem el élni az életemet és ne pedig túlélni. Én azóta érzem magam jól, mióta ez megtörtént. Emellett pedig nekem a búvárkodás az egyetlen olyan helyzet, amikor nem szorongok és elengedek minden kötelességet, görcsösséget. Úgyhogy esküszöm, már ezért megérte megszületni

– mesélte nevetve a sztáranyuka.