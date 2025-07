Hold-Merkúr szextil: kihívás vár ezekre a csillagjegyekre

2025. július 30.

Kos

Szerdán könnyen túlpöröghet, főleg, ha valaki nem ért egyet önnel – a Jupiter hatása miatt most nehezebben viseli a korlátokat. De ha egy picit visszafogja magát, és hagyja, hogy az esze is megszólaljon (nem csupán az ösztönei), briliáns ötletei támadhatnak.

Bika

A mai nap arról szólhat, hogyan tud higgadtan reagálni, miközben mások túlzásokba esnek ön körül. Egy kis diplomácia most aranyat ér. A Hold és a Merkúr kedvező fényszöge segít abban, hogy a józan gondolkodás vezesse az indulatok helyett.

Ikrek

Jó napra számíthat! A Hold szuper fényszöget zár be az uralkodó bolygójával, a Merkúrral, ami igazi szellemi tűzijátékot hozhat. Ne lepődjön meg, ha zseniális ötlete lesz, de figyeljen arra is, hogy más is szóhoz jusson.

Rák

Szerdán könnyen elragadhatják az érzelmei, különösen, ha úgy érzi, hogy nem értékelik kellőképpen. Most az érzelmi intelligenciája lehet a legfőbb támasza – érdemes élni vele. A Mérlegben járó Hold segít megőrizni a higgadtságát és szeretetteljes hozzáállását még viharos helyzetekben is.

Oroszlán

Ön különösen hajlamos lehet a túlzásokra, és ma még inkább. Elképzelhető, hogy valaki más próbálja befolyásolni. Fontos, hogy kiálljon magáért, de ne feledje: most az ész és a stílus a nyerő páros, nem a hangerő.

Szűz

A megszokott logikája ma különösen értékes, főleg, hogy mások hajlamosak elveszni a túlzásokban. Egy kis diplomácia sokat segíthet, és ha ügyesen irányítja a beszélgetéseket vissza a racionális mederbe, ön lehet a nap hőse.

Mérleg

A Hold jelenleg az ön jegyében jár, így ma különösen kedvező energiák támogatják. Mások is tanulhatnának öntől egy kis higgadtságot és eleganciát. Ne féljen megosztani a véleményét, csak tegye azt a szokásos diplomáciával és intelligensen.

Skorpió

Próbálja meg nem túlbonyolítani a dolgokat, és ne akarjon mindent azonnal megfejteni vagy kézben tartani. Használja inkább azt a kiváló megérzőképességét, amellyel mások szándékait is könnyen átlátja. A Hold és a Merkúr fényszöge most különösen támogatja ezt.

Nyilas

Uralkodó bolygója, a Jupiter most hajlamosíthatja önt arra, hogy túlvállalja magát. Ne ígérjen felelőtlenül, csak mert úgy érzi, hogy bármit meg tud oldani. Érdemes lenne másokra is odafigyelnie – meglepően értékes ötleteket hallhat.