Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki Polgár Tünde és Árpi közelében akar lakni: több milliárd forintba kerül egy ház

Polgár Árpád és Polgár Tünde hosszú évek óta élnek kétlaki életet, úgy hogy fél évet Magyarországon, a másik felét pedig Floridában töltik. Ezt már el sem tudnák képzelni máshogy, ám a múlt évben kénytelenek voltak lerövidíteni a hazai időszakot. Ennek az oka nem más, mint hogy a Milton hurrikán lecsapott Floridára, hatalmas pusztítást hagyva maga után. Ez alól a Polgár család háza sem volt kivétel, de ahelyett, hogy elköltöztek volna, ők a renoválás mellett döntöttek. Néhány hónapja el is készült a megújult otthonuk, most mégis háztűznézőbe mentek, és meg is akadt a szemük egy 10 millió dolláros ingatlanon.

Polgár Tünde és Polgár Árpád vagyona sem lenne elég a floridai ingatlanokhoz (Fotó: Czerkl Gábor/Mediaworks archív)

Polgár Árpi és Tünde a Polgar net nevű YouTube-csatornájukon rendszeresen engednek bepillantást az életükbe, így most azt is megmutatták, milyen a lakáshelyzet a környékükön, ugyanis útnak indultak, hogy felmérjék a terepet. Kiderült, hogy több ház is van azon a területen, amit aukcióra bocsájtanak, többek között olyan is, amit mindössze 1000 dollárért, azaz 360 ezer forintért lehet megvenni, na persze a műkereskedő feleségének szeme nem ezen akadt meg.

Polgár Tünde 10 millió dolláros otthonnal szemezett

Az egykori luxusfeleségnek is feltűnt egy gyönyörű, hatalmas ingatlan, amit szintén aukcióra bocsájtanak, és ami egy igazi tágas álomotthon 5 szobával, 6 fürdőszobával és több mint 600 négyzetméteres kerttel.

Hatalmas, és nekem egyébként nem is tetszik ez a spanyol stílus. És bár viszonylag közel van hozzánk, de nem álmodok arról, hogy megvenném, mert biztos, hogy sok lesz, meg most nem is vagyunk abban a helyzetben

– fejtette ki a véleményét Polgár Tünde férje.

Mindemellett a ház valószínűleg, legalábbis a házaspár véleménye szerint, az árverésen sem lesz sokkal olcsóbb, mint a 10 millió dollár azaz 3 milliárd 590 millió forint, amennyiért korábban hirdették, így aki kedvet kapott, hogy Polgárék szomszédja legyen, annak igen mélyen a zsebébe kell nyúlnia.