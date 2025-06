Polgár Árpád drámája: a szülőháza a földdel vált egyenlővé

Nem kérdés, hogy az az otthon, ahol gyermekként éltünk, az identitásunk, a személyiségünk részévé válik és el is kísér bennünket a sírig. Ezért is végtelenül szomorú, ha hazatérvén azt látjuk, hogy a ház, ahol az első lépéseinket megtettük, már nem létezik, de még írmagja sem maradt. Polgár Árpád műkincskereskedő most a követőinek is megmutatta, mi maradt a szülői házából, amihez számos boldog és kevésbé boldog emlék köti.

Polgár Árpád milliárdos üzletember hazatért, de már nem volt hova (Fotó: YouTube)

Polgár Árpád: Nagyon sok emlék van itt elrejtve számomra

„Soha ne szégyelld, hogy honnan indultál! Nem a származásunk határoz meg minket, hanem a tetteink!” – kezdte a Polgárnet YouTube-csatornára feltöltött legfrissebb videójában a milliárdos üzletember, miközben körbemutat egy üres telken Zalaszentgróton. Egykoron ott a szülői ház állt, ahonnan Árpi elindult, hogy amolyan szegénylegény attitűddel meghódítsa a világot. „Hát, én innen indultam! Az is igaz, hogy amikor én születtem, itt egy nagyon nagy ház állt. A szüleim háza és a boltja. A születésemkor a boltot államosították. Nekem itt volt a gyerekszobám, ahol most állok” – magyarázza a videóban Polgár Árpád, aki akkurátusan megmutatta követőinek, hogy melyik helyiség hol volt akkoriban. „Nagyon sok emlék van itt elrejtve számomra. Talán még a föld alatt is. Itt most ásatások vannak, és tudom, hogy itt volt a pincénk”.

Ez egy rossz dolog, hogy nincs már meg a házunk. Sokkal több élmény visszajönne, ha…

– mondja a videóban a műkincskereskedő.

Polgár Árpád magyar milliárdos a nehéz időkre emlékezett (Fotó: YouTube)

„Édesanyám mindig nagyon félt, hogy elővesznek bennünket”

A milliárdos üzletember visszaemlékezett arra az időszakra, amikor családjával félelemben éltek az egyébként csendes és festői zalai településen. „Ami jellemző volt a mi életünkre, az a csengőfrász. Édesanyám nemesi származású volt, apámat árurejtegetés miatt börtönbe zárták két évre. Anyám ágán a Mindszenty családhoz tartoztunk, akik ugye 1956-ban részt vettek a forradalomban. Emiatt édesanyám mindig nagyon félt, hogy elővesznek bennünket. Ha csöngettek, mindig megrezzent és féltek” – meséli a felvételen Polgár Árpád üzletember, akiben még ma is élénken él az a megkönnyebbülés, amit akkor érzett a család, amikor az édesanyja egy napon bejelentette, már nem figyeli őket a rendőrség, mert lekerültek arról a bizonyos listáról.