Hal a tortán: ők Szabó Kitti kedvencei!

A színésznő két cicust is örökbe fogadott, akik minden egyes napját feldobják. Szabó Kitti cicáinak különböző a személyisége, ettől függetlenül ma már jól kijönnek egymással.
Igyekszik felelősségteljes állattartóként működni a Hal a Tortán szereplője, Szabó Kitti élete alatt azonban bekövetkezett az, amitől a legjobban félt: egyik cicája egyszer elveszett!
„Két fiúcicánk van. Az idősebbik körülbelül négyéves, Bagirának hívják. A fiatalabb egy év körüli, őt Vuknak neveztük el. Másfél hétig nem találtuk, majd Csepelen, tehát tőlünk legalább tíz kilométerre bukkant fel. Mivel a nyakörv rajta maradt, egyszerűen beazonosítottuk; nagyon örült nekünk, és azóta maximum csak a szomszéd erdőbe kóricál el. Egy ideig szokniuk kellett egymást, de azért jól elvannak ketten” – kezdte Szabó Kitti a hot! magazinnak.
A másik cica, Vuk még kicsi, azonban minden buliban benne van, amire a nagyobbik macska rendszeresen behívja, ebből pedig adódnak gondok.
„Azért még mindig előfordul, hogy verekednek, de az nem tiszta, hogy játékból vagy haragból esnek-e egymásnak. De ezek bunyók sosem tartanak sokáig. Mindketten kinti cicák, mert nálunk nem opció, hogy bent legyenek. Ugyanúgy megvan így is a napi rutinjuk, sokszor ugyanazon a helyen megvárnak, miután elviszem oviba a fiamat, Félixet. Vuk még kicsi, ezért ő kevésbé járkál el, és még vadászni sem láttuk. Bagirát viszont a szomszéd néha azon kapja, hogy levadászik egy madarat” – mesélte a színésznő.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.