Hal a tortán: ők Szabó Kitti kedvencei!

Igyekszik felelősségteljes állattartóként működni a Hal a Tortán szereplője, Szabó Kitti élete alatt azonban bekövetkezett az, amitől a legjobban félt: egyik cicája egyszer elveszett!

Szabó Kitti gyermekén túl két cicát is nevel (Fotó: archív / hot! magazin)

„Két fiúcicánk van. Az idősebbik körülbelül négyéves, Bagirának hívják. A fiatalabb egy év körüli, őt Vuknak neveztük el. Másfél hétig nem találtuk, majd Csepelen, tehát tőlünk legalább tíz kilométerre bukkant fel. Mivel a nyakörv rajta maradt, egyszerűen beazonosítottuk; nagyon örült nekünk, és azóta maximum csak a szomszéd erdőbe kóricál el. Egy ideig szokniuk kellett egymást, de azért jól elvannak ketten” – kezdte Szabó Kitti a hot! magazinnak.

Szabó Kitti családja imádja a macskákat

Igazi barátok náluk a cicák (Fotó: archív / hot! magazin)

A másik cica, Vuk még kicsi, azonban minden buliban benne van, amire a nagyobbik macska rendszeresen behívja, ebből pedig adódnak gondok.

„Azért még mindig előfordul, hogy verekednek, de az nem tiszta, hogy játékból vagy haragból esnek-e egymásnak. De ezek bunyók sosem tartanak sokáig. Mindketten kinti cicák, mert nálunk nem opció, hogy bent legyenek. Ugyanúgy megvan így is a napi rutinjuk, sokszor ugyanazon a helyen megvárnak, miután elviszem oviba a fiamat, Félixet. Vuk még kicsi, ezért ő kevésbé járkál el, és még vadászni sem láttuk. Bagirát viszont a szomszéd néha azon kapja, hogy levadászik egy madarat” – mesélte a színésznő.