Meglepő fordulat: a Házasság első látásra szerelmesei így töltik a szentestét!

A Házasság első látásra idei évadában szemmel láthatóan Becca és Zsolt között izzott leginkább a levegő a párosok közül, mégis teljesen kialudt az évad végére, így külön folytatták útjaikat. Az énekesnő nem búslakodott tovább. Ahogy korábban megírtuk, váratlanul rátalált a nagy szerelem, a Házasság első látásra 1. évadának szereplőjére Andris személyében. A pár azóta kicsattan a boldogságtól, és bár kezdetben saját tempójukban haladtak, máris fontos fejezethez érkeztek a kapcsolatukban.

A Házasság első látásra sztárjai komoly döntésre jutottak az ünnepekre Fotó: Instagram

A Házasság első látásra sztárjai immár készen állnak

Bár Deák Rebeka és Kabai Andris még csak néhány hónapja alkotnak egy párt, de úgy érzik, máris eljött az ideje annak, hogy egymás családjával is találkozzanak. Sőt, ez Andris szüleivel már meg is történt, de Becca családja még nem ismeri a lány új választottját. A lemezlovas most elárulta, mikor kerül sor a nagy találkozásra.

Rebeka már találkozott a szüleimmel, mert volt egy váratlan látogatásuk, pedig ők Németországban élnek, de így szerencsére már volt erre alkalom. Egyébként a december 24-ét, tehát a szentestét kint is töltjük majd náluk, de így Rebekának ebből a szempontból kicsivel könnyebb dolga lesz, hiszen már van egy lépéselőnye. Én még nem ismerem személyesen az ő szüleit, de természetesen már sokat hallottunk egymásról, így a maga nemében várom is, hogy karácsonykor végre találkozzunk

– vallotta Andris.

Bár nem minden pasinak van egyszerű dolga, ha kedvese édesapjáról van szó, hiszen a lányos apukák olykor hajlamosak túlfélteni még a felnőtt gyermeküket is, Andrisnak azonban ilyesmi meg sem fordul a fejében, amikor Deák Rebeka szüleiről van szó – írja a Bors.

Én egy nagyon nyitott személyiség vagyok, hamar megtalálom a közös hangot mindenkivel. De egyébként is Rebekából indulok ki, mert valószínűleg a szülei is hasonlóak lehetnek, mint ő, hiszen ők nevelték. Ezek alapján pedig azt gondolom, hogy a szülei kedvesek, és lazább beállítottságúak lehetnek, akikkel könnyen szót értünk majd, úgyhogy ilyen szempontból nem izgulok

– zárta le gondolatait a DJ.



