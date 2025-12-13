Nem hiszed el mennyiért árulja a menyasszonyi ruháját a Házasság első látásra sztárja!
Jótékonysági akciót szervez a Házasság első látásra sztárja. Deák Rebeka személyesen fogja odaadni annak a ruhát, aki a legtöbbet ajánlja érte. Bizony, már a kikiáltási árát is megosztotta az ikonikus TV-ruhájának.
Amikor új évaddal érkezik a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra, akkor mindig közösen szurkolunk a menyasszonyoknak, hogy a lehető legszebb ruhát válasszák a nagy napra, amikor majd az oltár előtt egy vadidegennel kell házasságot kötniük. Deák Rebeka esetében is ez volt a helyzet, hiszen egy ország szurkolt, hogy a lehető legjobban sikerüljenek az esküvők, és együtt maradjanak a párok. Azonban a műsor véget ért, Rebeka és Zsolt útjai elváltak, hiszen az énekesként tevékenykedő Rebeka az első évadban szereplő Kabai Andrisban találta meg az igazit. Ezért Rebeka úgy döntött, mivel lezárta az élete erre vonatkozó szakaszát, valamint az ünnepek is közelednek, ezért eladományozza a ruhát, amelyben hozzáment Zsolthoz.
Mennyibe kerül a Házasság első látásra menyasszonyi ruhája?
Egy ikonikus TV-ruha, ami most új életet menthet!
Emlékeztek arra a különleges menyasszonyi ruhára, amelyben a Házasság első látásra műsorában kimondtam az igent… majd a döntésemet is?
Ez a ruha végigkísérte életem egyik legmeghatározóbb pillanatát most pedig szeretném, ha még több jót hozna a világba.
Úgy döntöttem, elárverezem ezt az ikonikus ruhát, és a teljes befolyt összeget a csepeli Agenor állatmenhelynek ajánlom fel.
Az induló ár: 70 000 Ft.
A ruhát személyesen fogom átadni annak, aki a legmagasabb összeget ajánlja.
A felajánlott támogatás pedig 100%-ban az állatmenhelyhez kerül azokhoz a kutyusokhoz és cicákhoz, akiknek minden nap küzdelem, és akiknek most együtt adhatunk egy új esélyt.
Ez több mint egy ruha.
Ez egy történet. Egy emlék. És most lehetőség arra, hogy valaki más boldogságot és szeretetet vigyen haza általa miközben életet mentünk vele.
Csatlakozz az aukcióhoz, licitálj, és tegyünk együtt jót!
Mert egy ruha is változtathat világon ha szeretetből adjuk tovább.
- írta a felhívást a Házasság első látásra sztárja.
