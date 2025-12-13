Nem hiszed el mennyiért árulja a menyasszonyi ruháját a Házasság első látásra sztárja!

Egy ikonikus TV-ruha, ami most új életet menthet!

Emlékeztek arra a különleges menyasszonyi ruhára, amelyben a Házasság első látásra műsorában kimondtam az igent… majd a döntésemet is?

Ez a ruha végigkísérte életem egyik legmeghatározóbb pillanatát most pedig szeretném, ha még több jót hozna a világba.

Úgy döntöttem, elárverezem ezt az ikonikus ruhát, és a teljes befolyt összeget a csepeli Agenor állatmenhelynek ajánlom fel.

Az induló ár: 70 000 Ft.

A ruhát személyesen fogom átadni annak, aki a legmagasabb összeget ajánlja.

A felajánlott támogatás pedig 100%-ban az állatmenhelyhez kerül azokhoz a kutyusokhoz és cicákhoz, akiknek minden nap küzdelem, és akiknek most együtt adhatunk egy új esélyt.

Ez több mint egy ruha.

Ez egy történet. Egy emlék. És most lehetőség arra, hogy valaki más boldogságot és szeretetet vigyen haza általa miközben életet mentünk vele.

Csatlakozz az aukcióhoz, licitálj, és tegyünk együtt jót!

Mert egy ruha is változtathat világon ha szeretetből adjuk tovább.