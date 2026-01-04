Barackpopsival és feszülős tangában köszöntötte az új évet a fitneszmodell
Elképesztően dögös fotót osztott meg követőivel a szépséges modell.
A szépséges fitneszmodell, Vankó-Kozma Laura nemrégiben közzétett Instagram bejegyzésétől a rajongók álla leesett, hiszen elképesztően dögös fotóval jelentkezett be az újév első napjaiban. A sztáranyuka egészen gimis kora óta lelkes edzőtermi látogató. Korábbi nyilatkozatai alapján sokat inspirálódott más fitneszversenyzőktől, mint Kiss Virág, Toldi Zsuzsi és Kathi Béla.
Laura mindig is úgy emlékezett vissza, hogy a sport szorosan az élete köré fonódott gyerekkora óta, hiszen nem csak tanulmányait, hanem a munkáját is erre építette fel és ebben az anyaság sem okozott neki akadályt, hiszen már 5 éves kislánya adja számára a legnagyobb erőt.
Vankó-Kozma Laura legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
