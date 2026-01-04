RETRO RÁDIÓ

Barackpopsival és feszülős tangában köszöntötte az új évet a fitneszmodell

Elképesztően dögös fotót osztott meg követőivel a szépséges modell.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.04. 21:00
fitneszmodell szexi sport

A szépséges fitneszmodell, Vankó-Kozma Laura nemrégiben közzétett Instagram bejegyzésétől a rajongók álla leesett, hiszen elképesztően dögös fotóval jelentkezett be az újév első napjaiban. A sztáranyuka egészen gimis kora óta lelkes edzőtermi látogató. Korábbi nyilatkozatai alapján sokat inspirálódott más fitneszversenyzőktől, mint Kiss Virág, Toldi Zsuzsi és Kathi Béla.

Laura mindig is úgy emlékezett vissza, hogy a sport szorosan az élete köré fonódott gyerekkora óta, hiszen nem csak tanulmányait, hanem a munkáját is erre építette fel és ebben az anyaság sem okozott neki akadályt, hiszen már 5 éves kislánya adja számára a legnagyobb erőt. 

Vankó-Kozma Laura legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu