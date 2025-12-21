Hoppá! Bernáth Odett elárulta, milyen pasikra bukik! Jöhet az aputest!

Az influenszer az utóbbi időben került igazán reflektorfénybe, Instagram és YouTube csatornája egyre nagyobb megtekintéseket ér el, azonban a siker ellenére van egy dolog, amivel igazán meggyűlik a baja. Bernáth Odett életmódja megnehezíti a pártalálást.

Bernáth Odett fitnesz modellként nem várja el, hogy párja is testépítő legyen (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Bernáth Odett fitnesz versenyzőként nehezen talál párt

Az influenszer magánéletéről keveset tudhatunk, azon kívül, hogy szoros barátságot ápol a zenésszel, L.L Juniorral és párjával, Frey Timivel. Odett azonban most elárulta egy podcast műsor keretein belül, hogy milyen az a férfi, aki őt igazán le tudja venni a lábáról.

Életmódjából adódóan Odett rendszeresen diétázik és naponta több órát eltölt a konditeremben, hogy egy-egy versenyre a legjobb formáját nyújtsa. A személyi edző elmondása szerint számára az a legfontosabb, hogy olyan párt találjon, aki mindezekben támogatni tudja őt, nem pedig eltereli céljaitól.

Szoros időbeosztása miatt nem is keresi a szerelmet, de ha bekopogna hozzá a nagy ő, természetesen nem utasítaná el.

Profi szinten már annyira befolyásolja ez a mindennapjaimat, az egész életemet, hogy ezt nem feltétlenül tudja megérteni egy olyan ember, aki életében nem sportolt semmit, mert azt mondja, hogy „Jaj egyszer belefér”, de nem fér bele

– nyilatkozta Odett.

Bernáth Odett párjának különlegesnek kell lennie: de nem minden értelemben

Az fitnesz influenszerről sokan azt feltételezik, hogy csak egy hozzá hasonló sportolóhoz vonzódik, ám erre Odett rácáfolt. A beszélgetés során bevallotta, hogy nem érdeklik a külsőségek.

Nem feltétlen a testhez kötöm ezt, de sokan azt gondolják, hogy nekem csak a bodybuilding számít, és hogy minél izmosabb legyen, de nekem a vékony lábú is tud tetszeni, meg az apatestű is, szóval nem ehhez kötöm. Nyilván vannak dolgok, amik megfognak egy srácban, de nem ragaszkodom ahhoz, hogy testépítő legyen.

Természetesen vannak dolgok, amelyeket ő sem tud tolerálni, így ezekről az úgynevezett „red flagekről”, vagyis a számára elfogadhatatlan tulajdonságokról is beszélt.

Szerintem a legfontosabb az, hogy tudja elfogadni és megérteni azt, ahogy én élek. Tehát az egy nagy red flag, ha ő befolyásolni akar engem azzal, hogy jaj egy mozi belefér, meg egy kis popcorn. Én ezt nagyon nem szeretem és ezt a családomnak is meg kellett tanítani, hogy tanulják meg, én nem eszek bizonyos kajákból vagy nem megyek el ide-oda, mert nekem ilyen az életvitelem

– mesélte a fitnesz modell.