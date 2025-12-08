L.L. Junior döntött: idén szilveszterkor egyetlen magyarországi bulit sem vállal

Igazán pörgős időszak a szilveszter a zenészek életében, nem ritka, hogy 3-4 vagy még több bulit bevállalnak az ominózus éjszakán. Így jó eséllyel rengeteg rajongóval találkozhatnak. L.L. Junior azonban ezúttal szokatlan lépésre szánta rá magát: országjárás helyett elhagyja az országot!

L.L. Junior idén szilveszterkor nem lép fel egyetlen magyarországi buliban sem (Fotó: Máté Kriszitán)

L.L. Junior Brooklynban ad szilveszteri koncertet

A sztár az Instagram-oldalán jelentette be, hogy idén szilveszterkor az Egyesült Államokban lesz, New Yorkban, egészen pontosan a brooklyni B66 Clubban szórakoztatja majd a new yorki magyarokat – rengeteg régi slágerével és néhány új dallal. Sőt, a szülinapját is ott ünnepli majd. L. L. Junior ugyanis 2026. január 3-án lesz 45 éves!