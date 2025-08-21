Dodzsem és béke: így menekül L.L. Junior a drámák elől – Frey Timi nélkül

L.L. Junior és Frey Tímea kapcsolata az utóbbi hónapokban igazi érzelmi hullámvasútra emlékeztetett. A szerelmi dráma csúcsán most a rapper úgy döntött, hogy elvonul a családjához, hogy a viharos viszony elől menekülve egy kis kikapcsolódásra leljen. A pihenés során céllövöldézés, körhintázás és dodzsemezés várt rá, a képeket látva pedig úgy tűnik, gyerekei társaságában újjászületett az énekes.

L.L. Junior családjában lelt menedékre a drámák után Fotó: Markovics Gábor

L.L. Junior románca tavasszal kezdődött

L.L. Junior és Frey Tímea kapcsolata márciusban kezdődött, amikor is együtt jelentek meg A Nagy Duett élő adásán, és a nézőtéren váltott csókjuk egyértelművé tette, hogy több van köztük, mint munkakapcsolat. A románc azonban nem volt zökkenőmentes: júliusban Junior a közösségi oldalán fakadt ki, amikor kiderült, hogy Timi állítólag megcsalta őt a Campus Fesztiválon. A drámai bejegyzés után azonban nem sokkal már újra együtt posztoltak, jelezve, hogy a békülés megtörtént.

L.L. Junior gyerekeivel a vidámparkban maga mögött hagyta a nehézségeit Fotó: Instagram

A második nagy vita

A békülés után aztán újabb botrány robbant ki: Timi exe, Varga Krisztián azzal vádolta a lányt, hogy egyszerre szédítette őket, és anyagi érdekből van Junior mellett, ami nyilván elképzelhetetlen. Junior nem hagyta szó nélkül a vádakat. Egy közleményben jelentette be, hogy megszakítja a munkakapcsolatot Timivel, és meneszti őt a csapatából. A rapper kijelentette, hogy nincs benne harag, de a történtek fényében ez a helyes döntés.

Ágyba hozott reggeli, családi idill Fotó: Instagram

Az utolsó drámák a béke előtt

A történet azonban még itt sem ért véget. Junior készített, majd közzétett egy dalt a sokatmondó „Frey Tímea” címmel, amiben minden pikáns részletet megír a szerelméről. Nem kellett sokáig várni, Frey Timi merészet húzott. Instagram profilképének a rapper róla szóló dalának a YouTube-on a kezdő képét fotózta le és tette ki. Ami sokak szerint egyet jelent azzal, hogy a táncoslány magasról tesz Junior vádjaira. Végül néhány nappal rá jött a videós reakció is, Junior autójából nagy grimaszok és mosolyok közepette. Ezek szerint újra kibékült a pár, de azért Juniornak nyilván jót fog tenni ez a néhány nap a családjával.