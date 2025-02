Volt kedvese posztolt L.L. Junior Instagram-oldalán – özönlenek a kommentek

Két gyermek születése és egyik kisfiuk halála örök kötelék L.L. Junior és Hopp Csilla között. Bár a zenész két gyermekének édesanyjával való szakítása után megnősült, újra apa lett, elvált, majd újabb párkapcsolatban élt, Csillával való kapcsolata a történtek után sem szakadt meg. Sőt, a nő L.L. Junior bontóperén is egykori kedvesét támogatta, most pedig a szülők közösen valósították meg fiuk, Lacika álmát. Hármasban utaztak a spanyol fővárosba, hogy a királyi gárda stadionjában, a Bernabeuban szurkolhassanak a Real Madridnak!

Csillával és közös gyermekükkel, Lacikával utazott Madridba L.L. Junior: a szülők fiuk álmát váltották valóra (Fotó: Máté Krisztián)

Hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetőségünk volt együtt megélni, ahogy Lacika egyik nagy álma valóra válik. Minden szülőnek szívből kívánjuk, hogy ezt átélhesse és láthassa gyermeke arcát ezekben a pillanatokban! (Csilla voltam, a fiúk szurkolnak éppen)

– olvasható L.L. Junior Instagram-oldalán egykori kedvese, Csilla bejegyzése a madridi közös kép mellett.

A poszt valóságos kommentcunamit indított – gyakorlatilag kivétel nélkül pozitív hozzászólásokkal. Íme néhány:

„Lehet rájuk mondani bármit, azok csak idegen emberek felesleges szavai. Ahogy ők nevelik Lacikát, az nagyon példaértékű, a gyerek érdekében félre tudtak tenni mindent, egy szép családot látok ezek a fotón, akik szívből remélem, hogy újra egymásra találnak! A kicsi Dávidka most biztos nagyon boldogan nézi onnan fentről őket, a testvére örömét és együtt a szüleit. Ők mindig is tudták, mikor kell megfogni egymás kezét. Már értem, miért süt a nap ilyen szépen, valaki boldog a mennyországban.”

„Legjobb »terápia« a gyereketeknek, anya apa együtt! Szuper!”

„Szinte hallom, ahogy egy kis angyal kacag fent, és boldogan nézi, hogy a család újabb boldog pillanatokat él meg.”

„Példaértékű! Nagyon sok elvált szülőnek ajánlom figyelmébe a Ti kapcsolatotokat, lehet egymással így is viselkedni, lehet egymás mellett szépen is élni, a rossz dolgok ellenére is, mert a közös gyermek a legfontosabb, neki is azt a példát kell mutatni, amit most Ti!”

„Olyan jó együtt látni Titeket! Csilla! Gyönyörű vagy, mint mindig!”