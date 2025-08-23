Tragédia a forgatáson, váratlanul elhunyt a népszerű sorozat lelke

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Netflix népszerű sorozatának utolsó forgatási napján Diego Borella
Az Emily Párizsban című népszerű sorozat alkotócsapata éppen Velencében forgatott, amikor a tragédia bekövetkezett. A 47 éves Diego Borella a kollégái előtt esett össze, miközben az ötödik évad utolsó jelenetére készültek.
Sajtóhírek szerint, a mentősök csütörtökön este 7 óra körül siettek a történelmi Hotel Danieli helyszínére, de már nem tudták megmenteni az Emily Párizsban című sorozat rendezőasszisztensének, Diego Borellának az életét – írja a The Sun.
Diego Borella egy elismert velencei szakember volt, aki Rómában, Londonban és New Yorkban tanult. Az olasz média szerint íróként is dolgozott, meséket és gyermekkönyveket publikált. Úgy tudni, hogy Borella halála miatt az Emily Párizsban forgatása is leállt.
