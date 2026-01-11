Regán Lili Srí Lankáig ment egy buliért – ami ott történt, arra senki sem számított

A DJ az utóbbi időben egyre több nyaralós tartalmat osztott meg közösségi oldalain, ám most kiderült: a pihenés mellé munka is társult. Ráadásul nem is akármilyen. Egy spontán helyzetből olyan buli kerekedett, amit sohasem felejt el. Regán Lili Instagramján őszintén vallott arról, hogyan lett egy véletlenből napi szintű fellépéssorozat, és miért rabolta el végleg a szívét Srí Lanka.

Regán Lili Dj-ként nyaralt Srí Lankán (Fotó: Instaram/ Regán Lili)

Regán Liliána és a pillanat, ami mindent megváltoztatott

A DJ Instagram-sztoriban mesélt az élményeiről: nemcsak a helyszín, hanem a fogadtatás is lenyűgözte. Egy random szituációból indult minden, amikor a klub menedzsere meghallotta, mit alkotnak a pult mögött. Az eredmény? Napi zenélés egy egzotikus paradicsomban. A történetet DJ Regán Lili osztotta meg követőivel:

Zenéltem Srí Lankán, néha a random szitukból elképesztően jó dolgok tudnak születni. Annyira tetszett a klubmenedzsernek, amit alkottunk, hogy végül minden nap zenéltünk, amíg Ellában voltam. 4 órás szettek úgy repültek el, mintha percek lettek volna! Örömzenélés volt az elejétől a végéig egy nagyon profi, helyi rezidenssel. Imádlak, Srí Lanka!

Négyórás szettek és egy hatalmas buli

A DJ szerint az idő teljesen máshogy telt a pult mögött: a többórás szettek szinte észrevétlenül mentek le. A közös munka a helyi rezidens DJ-vel igazi örömzenéléssé vált, amit a közönség is maximálisan értékelt. A klub atmoszférája, a helyi vibe és a nyitottság mind hozzájárult ahhoz, hogy ezek az esték különlegesek legyenek.

Regán Lili már nemcsak Magyarországon híres (Fotó: Ladóczki Balázs)

Nyaralásból munka – de a legjobb fajtából

Regán Lili számára ez az út tökéletes példája volt annak, hogy a zene valóban egy univerzális nyelv. Nem kellett nagy szervezés, promó vagy előzetes egyeztetés – csak egy tehetség, nyitottság és a megfelelő pillanat.

A rajongók már most azt találgatják: vajon mikor tér vissza újra Srí Lankára a Rádió 1 DJ-je? Egy biztos: ez az élmény örökre nyomot hagyott benne – és a közönségben is.