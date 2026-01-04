RETRO RÁDIÓ

Nádszálvékony a bikinis Regán Lili: „Újult erővel csapunk bele a bulikba ”

Elképesztő formában van a DJ. Regán Lili alakja még a nőket is elvarázsolja.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 13:00
Regán Lili bikinis fotó lemezlovas

Regán Liliána, ismertebb nevén Regán Lili magyar lemezlovas, aki 2016 óta szórakoztatja a közönséget. 17 éves korában kezdett beletanulni a lemezlovas éra rejtelmeibe édesapjának köszönhetően, hiszen már ő is ebben a szakmában tevékenykedett. Lili egy igazi energiabomba, számos nagyobb eseményen vett már részt, köztük 2023 januárjában a franciaországi Les Orres-ben megrendezett Snow attack fesztiválon. Zenei téren folyamatosan építi lemezlovas "arca" mellett produceri karrierjét, nem-mellesleg zeneírásban is kipróbálta már magát.

Regán Lili
Regán Lili nagyon csinos / Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili a szilvesztert nem itthon, hanem a Maldív-szigeteken töltötte, hiszen ekkor ott lépett fel. A festői helyről korábban egy videót is mutatott a közösségi oldalán a DJ. Most pedig friss bejelentkezéssel örvendeztette meg a rajongóit. Ráadásul nem is akárhogyan, ugyanis aprócska bikiniben villantotta meg szexi testét. 

Indul az 1 hónapos töltődés Sri Lankán Aztán újult erővel csapunk bele a bulikba 100%-on!

- írta csábító fotójához Regán Lili. 

Íme a bikinis Regán Lili 

