Hihetetlen: háromszoros Oscar-győztes, de egyetlen filmjét sem tudnád felidézni

Daniel Day-Lewis a filmtörténet egyik legismertebb, mégis legrejtélyesebb színésze. A sztárvilágban ritka az olyan karrier, amely egyszerre ennyire sikeres és ennyire rejtett is legyen. Daniel Day-Lewis különleges színész, ugyanis ő az egyetlen férfi, aki három alkalommal is elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. Mégsem tartozik azok közé, akiknek a filmjeit mindenki gondolkodás nélkül sorolja. Ennek oka részben az, hogy karrierje során kevés filmet vállalt, azonban ezeket a szerepeket tudatosan választotta ki.

Sir Daniel Michael Blake Day-Lewis 1957-ben született Londonban, művészcsaládban. A brit–ír állampolgársággal rendelkező színész édesapja, Cecil Day-Lewis elismert költő volt, míg édesanyja Jill Balcon színésznőként dolgozott.

Tehetsége már fiatalon megmutatkozott, de nem egy iskolai színjátszókörben. Piperkőc megjelenése és érzékenysége könnyű céltáblává tette őt a dél-londoni utcák kíméletlen fiataljai számára. Annak érdekében, hogy a zaklatások abba maradjanak, később három Oscar-díjat, négy BAFTA-díjat és két Golden Globe-díjat nyert. Daniel Day-Lewis az egész életét meghatározó döntést hozott: elsajátította a helyi akcentust, felvette az utcákat uraló gyerekek nyers modorát, és csatlakozott hozzájuk. Úgy tartja, hogy ez volt az első meggyőző alakítása.

Daniel Day-Lewis híres arról, hogy a forgatások idején szinte teljesen eggyé válik a karakterével. Ha például egy történelmi személyt kell megformálnia, akkor hónapokig tanulmányozza a korszakot, a beszédstílust és az életmódot. Sokak szerint épp ez a megszállottság a hitelességének titka. Ez az alapos felkészülés az egyik oka, amiért mi nézők kevés filmben csodálhatjuk meg tehetségét. A másik ok az, hogy bizony igencsak megválogatja szerepeit.

Daniel Day-Lewis Oscar-díjas alakításai

A bal lábam – Christy Brown története (1989)

A filmben Christy Brown ír írót és festőt alakítja, aki agyi bénulással született, és csak a bal lábát tudta irányítani. Day-Lewis elképesztő fizikai és érzelmi hitelességgel formálta meg a karakter. Még a forgatási szünetekben is gyakran kerekesszékben maradt. A hihetetlen alakítása végül nem maradt elismerés nélkül, ugyanis 1990-ben megkapta az első Oscar-díját.