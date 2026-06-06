Kovács Kati elárulta, hány évesnek érzi magát - sztárparádé a Várkertben
Kovács Kati szombat esti koncertjével indul a nyár a Várkert bazárban. A VárkertFeszt programjain minden korosztály megtalálja a számítását.
A VárkertFeszt programjaival indul a nyár a Várkert Bazárban, ahol június 6–7-én minden korosztály megtalálhatja a kedvencét, ingyenes gyermek- és családi programok várják a kicsiket és a nagyokat 10 órától 18 óráig. Június 6-án este 7-kor Kovács Kati lép a színpadra, a fesztiválon többek között Metha naplementés DJ-szettje, Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing, valamint a Pink Floyd életművét megidéző Keep Floyding koncertje várja a közönséget, emellett ingyenes családi programok, filmvetítések és táncházak is színesítik a kínálatot. A nyári programsorozat ezt követően is folytatódik: júniusban érkezik a Budapest Jazz Orchestra Queen Real Jazz estje Wolf Katival, Király Viktorral és Kocsis Tiborral, koncertet ad a Balázs Elemér Group, valamint a Danubia Zenekar is.
Kovács Katit a koncert előtt kérdeztük, mi a fittsége titka. Az énekesnő elárulta, az édesanyjától örökölte mozgékonyságát és élénk természetét.
Edd a felét! Ezt egyszer egy újságban olvastam, és betartom. Igyekszem mindenből csak a felét megenni, azt is főleg nyersen. Emellett sokat mozgok, megyek majd teniszezni is, csak most olyan sok a munka, koncertezünk...
- tudtuk meg a 80-on túl is remek formában lévő énekesnőtől, aki először 12-nek, majd 59 évesnek mondta magát - legalábbis, ahogy ő érzi.
A június 18-án a Budapest Jazz Orchestra Queen Real Jazz estjén ugyancsak a Várkertben színpadra lépő Király Viktor azt mesélte el, hogy nagy élmény neki Kovács Katit látni és hallgatni, hiszen annak idején éveken keresztül az édesapja, Király Tamás együtt zenélt a legendás énekesnővel.
Ez egy tök jó élmény, hogy találkozom Katival és édesapám most újra elkezdett énekelni, szóval lehet, hogy bedobom, hogy esetleg egy újabb duett Kovács Katival... Édesapám elmesélte, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor ott volt velünk Kovács Kati New Yorkban, és ránk kellett szólni, hogy menjünk ki a próbateremből. Az én kisfiam most 6 éves, és ugyanaz játszódik le: jön, és néha mondanom kell neki, hogy most felvétel van. Mindenesetre kavarognak bennem a gondolatok, kíváncsi vagyok, az én kisfiam 15 év múlva vajon kivel fog énekelni
- árulta el Király Viktor.
Pál István Szalonna és Bandája a Várkertben indítja el nyári táncház sorozatát. A népzenész elújságolta, mekkora élmény számára, hogy a sok utazás helyett most egyszerűen csak át kell sétálnia a szomszéd utcából a koncerthelyszínre.
Erre a táncházra most 100 százalék, hogy jön az 5 hónapos fiam, Pál István Zalán is. Neki ez lesz az első komolyabb szabadtéri bulija, és az idei nyári táncházszezont is itt nyitjuk meg, a Várkert Panoráma teraszán. Bízom benne, hogy a kisfiamon kívül még nagyon sokan leszünk együtt és táncolunk. Rajtunk nem fog múlni!
- biztatott mindenkit a népzenész és büszke apuka, aki - érthető módon - nem bírta ki, hogy ne azzal fejezze be a kisfiáról szóló szavait, hogy: "Imádom őt!"
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