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Kovács Kati elárulta, hány évesnek érzi magát - sztárparádé a Várkertben

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Kovács Kati szombat esti koncertjével indul a nyár a Várkert bazárban. A VárkertFeszt programjain minden korosztály megtalálja a számítását.

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Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.06.06. 16:45
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A VárkertFeszt programjaival indul a nyár a Várkert Bazárban, ahol június 6–7-én minden korosztály megtalálhatja a kedvencét, ingyenes gyermek- és családi programok várják a kicsiket és a nagyokat 10 órától 18 óráig. Június 6-án este 7-kor Kovács Kati lép a színpadra, a fesztiválon többek között Metha naplementés DJ-szettje, Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing, valamint a Pink Floyd életművét megidéző Keep Floyding koncertje várja a közönséget, emellett ingyenes családi programok, filmvetítések és táncházak is színesítik a kínálatot. A nyári programsorozat ezt követően is folytatódik: júniusban érkezik a Budapest Jazz Orchestra Queen Real Jazz estje Wolf Katival, Király Viktorral és Kocsis Tiborral, koncertet ad a Balázs Elemér Group, valamint a Danubia Zenekar is.

VárkertFeszt
VárkertFeszttel indul a nyár a Várkert Bazárban (Fotó: Fodor Erika)

Kovács Katit a koncert előtt kérdeztük, mi a fittsége titka. Az énekesnő elárulta, az édesanyjától örökölte mozgékonyságát és élénk természetét.

Edd a felét! Ezt egyszer egy újságban olvastam, és betartom. Igyekszem mindenből csak a felét megenni, azt is főleg nyersen. Emellett sokat mozgok, megyek majd teniszezni is, csak most olyan sok a munka, koncertezünk...

- tudtuk meg a 80-on túl is remek formában lévő énekesnőtől, aki először 12-nek, majd 59 évesnek mondta magát - legalábbis, ahogy ő érzi.

@fodorerikastory Kovács Kati sem is nagy bulival készül június 6-i koncertjére a VárkertFeszten. Az énekesnő elárulta, honnan a fittsége a 8. X-en túl is, és hogy mennyinek érzi magát ő…#KovácsKatilegendás🌸 ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A június 18-án a Budapest Jazz Orchestra Queen Real Jazz estjén ugyancsak a Várkertben színpadra lépő Király Viktor azt mesélte el, hogy nagy élmény neki Kovács Katit látni és hallgatni, hiszen annak idején éveken keresztül az édesapja, Király Tamás együtt zenélt a legendás énekesnővel.

Király Viktor és Kovács Kati - Zene nemzedékeken át a Várkertben (Fotó: Fodor Erika)

Ez egy tök jó élmény, hogy találkozom Katival és édesapám most újra elkezdett énekelni, szóval lehet, hogy bedobom, hogy esetleg egy újabb duett Kovács Katival... Édesapám elmesélte, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor ott volt velünk Kovács Kati New Yorkban, és ránk kellett szólni, hogy menjünk ki a próbateremből. Az én kisfiam most 6 éves, és ugyanaz játszódik le: jön, és néha mondanom kell neki, hogy most felvétel van. Mindenesetre kavarognak bennem a gondolatok, kíváncsi vagyok, az én kisfiam 15 év múlva vajon kivel fog énekelni

- árulta el Király Viktor.
 

@fodorerikastory Király Viktor ( június 18-án) és Kovács Kati (június 6- án) is fellép a Várkert Bazár nyáresti programjain. Király Viktor édesapja , Király Tamás korábbi Kovács Katival közös zenéléseiről is beszélt, és már vizionálta, hogy a most 6 éves fiával, és újra zenélő édesapjával esetleg újra életre hívja a családi produkciót.#várkertbazárnyár🌞 ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Pál István Szalonna és Bandája a Várkertben indítja el nyári táncház sorozatát. A népzenész elújságolta, mekkora élmény számára, hogy a sok utazás helyett most egyszerűen csak át kell sétálnia a szomszéd utcából a koncerthelyszínre.

Erre a táncházra most 100 százalék, hogy jön az 5 hónapos fiam, Pál István Zalán is. Neki ez lesz az első komolyabb szabadtéri bulija, és az idei nyári táncházszezont is itt nyitjuk meg, a Várkert Panoráma teraszán. Bízom benne, hogy a kisfiamon kívül még nagyon sokan leszünk együtt és táncolunk. Rajtunk nem fog múlni!

- biztatott mindenkit a népzenész és büszke apuka, aki - érthető módon - nem bírta ki, hogy ne azzal fejezze be a kisfiáról szóló szavait, hogy: "Imádom őt!"

@fodorerikastory Pál István Szalonna és Zenekara a VárkertFeszten nyitja a nyári tánház szezont június 7- én a Panoráma teraszon. Ezen már ott lesz az 5 hónapos kisfia, Pál István Zalán is, aki a szomszéd utcából édesanyjával érkezik a szabadtéri mulatságra. #táncházvárkertben ♬ eredeti hang - fodorerikastory

 

 

 

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