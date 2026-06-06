Megrázó hír érkezett: elvesztette a gyermekét Fásy Zsüliett

Szomorú hírről számolt be nemrég a Bors, miszerint elvesztette a gyermekét Fásy Zsüliett. A lapnak egy szlovákiai magyar házaspár árulta el, hogy egy szerencsétlen baleset miatt kényszerültek sürgősségire menni, ekkor váltak akaratlanul is tanúivá annak a szívszorító pillanatnak, amikor a fiatal lány világa összeomlott.

Nagy veszteség érte Fásy Zsüliettet / Fotó: Szabolcs László

Elvesztette a babáját Fásy Zsüliett

Szemtanúi voltunk, ahogy teljesen összetörte a hír. Tisztán hallottuk, hogy a vele lévő férfi keservesen osztja meg telefonon valakivel a megrázó információt, miszerint Zsülike elvetélt. Szörnyű volt látni a fájdalmukat

- mondta el a pár.

A Bors ezt követően megkereste Fásy Zsüliettet, aki nem kívánt nyilatkozni a magánéletét érintő kérdésekben, ugyanakkor nem is cáfolta az információkat. A fiatal lány egy közeli barátja azonban megszólalt, aki szerint a szakmai életében történt meghurcolások és képtelen vádak vezettek a tragédiához.