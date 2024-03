Fásy Zsüliett elárulta: a szakmáját szüleinek és egy véletlennek köszönheti

Nagy büszkeség Fásy Ádám családjában: jeles eredménnyel egyetemi mesterdiplomát szerzett lánya, Fásy Zsüliett. A csinos lány a Metropolnak elárulta, milyen tanulmányról is van szó.

Felnőttképzést tanult Fásy Zsüliett

„Andragógia szakon végeztem, geronto-andragógus szakiránnyal” – árulta el a csinos lány, akinek ez a harmadik diplomája, majd gyorsan meg is magyarázta, ez mit jelent: „Felnőttképzési programok szervezését tanultam ki. Élethosszig tanulunk, elég csak a digitális világ felgyorsulására gondolni: a digitális készségek fejlesztésére tehát nagy szükség van például. A szakirányomnak megfelelően pedig az idősek képzéséről, segítéséről is tanultam.”

Jelenleg nem ezen a területen dolgozom, de mindenképp szeretném kamatoztatni az itt megszerzett tudást, szívügyem ez a téma.

Fásy Ádám lánya azt is elárulta, mivel is foglalkozik most: gyermekkora óta motoszkált a fejében ez a karrierlehetőség.

„Autodidakta módon sajátítottam el"

„A második diplomámat kommunikáció és médiatudomány szakon végeztem. Jelenleg külsős műsorkészítő vagyok a TV2 Csoportnál: vágok, szerkesztek, rendezek. Nagyon élvezem, ebben nagyon megtaláltam magam. Pedig egy szerencsés véletlennek köszönhető, hogy belecsöppentem. Úgy alakult, hogy a családomnak szüksége volt gyorsan egy videó megvágására, én pedig megpróbálkoztam vele. Autodidakta módon sajátítottam el az alapokat, aztán pedig beiratkoztam egy vágóképzésre is."

Azt hiszem, még gyerekkoromban fertőződtem meg ezzel: ötéves lehettem, amikor még a szüleim szalagra rögzítették a felvételeket, a stúdióban rengeteg betamax kazetta volt, tisztán emlékszem a színes matricákra, amivel felcímkézték. Sokat játszottam ott ezekkel

– idézte fel a kedves emléket Zsüliett.