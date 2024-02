„Egy új fejezet kezdődik az életemben” – Óriási örömhírt jelentett be Fásy Zsüliett, édesapja nem is lehetne boldogabb

A Gáspár lányok mellett talán már csak Fásy Zsülike az, aki az ország szeme láttára cseperedett fel, hiszen mulatós király édesapjának, Fásy Ádámnak köszönhetőn ő is rengeteget szerepelt.

Fásy Ádám és Fásy Zsüliett Fotó: Markovics Gábor

Így nehéz elhinni, hogy a kis „Zsülikéből” mára már egy gyönyörű és komoly Zsüliett lett, aki nem mellesleg most szerezte meg a mestergerendáját, így hamarosan új fejezet kezdődik az életében. A fiatal lány az Instagram-oldalán számolt be az örömhírről, bejegyzéséből pedig kiderül, hogy 6 év urán végzett a tanulmányaival, melynek eredménye három oklevél is lett, amit meg is mutatott a követőinek.

Jeles mesterdiploma. Szeretnék ezúton is köszönetet mondani mindazoknak, akik támogattak ezen az úton. Külön köszönet jár a témavezetőmnek és az oktatóknak, akik áldozatos munkájukkal tudásuk legjavát nyújtották. A Hallgatói Információs Központ munkatársai mindig készséggel segítettek a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban

– kezdte Zsüliett, majd így folytatta:

Büszke vagyok arra, hogy részese lehettem ennek a csodálatos közösségnek. Természetesen a családomnak és a barátaimnak is hálás vagyok a támogatásukért. Az ő szeretetük és biztatásuk nélkül sokkal nehezebb lett volna átlendülni egyes kihívásokon. Most egy új fejezet kezdődik az életemben. Mindazt a tudást és tapasztalatot, amit a felsőoktatásban eltöltött közel 6 esztendő alatt szereztem magammal viszem. Még egyszer hálás köszönet

– zárta sorait a fiatal lány, akire szülei büszkébbek már nem is lehetnének.

