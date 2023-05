Fásy Ádám: „A közönség szeretete éltet” – Videó!

A népszerű hazai mulatós sztár idén töltötte be a 71-et, és túl van már egy életmentő szívműtéten is, életkedve és a zenélés iránti rajongása azonban még a mai napig is töretlen.

A mulatós sztárt 70 felett is imádja a közönség Fotó: TV2

Fásy Ádám a hétvégén zenekarával és sztárfellépőivel a karcagi pálinkafesztiválon gondoskodott a jó hangulatról, ahol a közönség megbizonyosodott arról, hogy egykori betegségének nyomai sem látszódnak a mulatós sztáron. Adódik tehát a kérdés, hogy hogy mi lehet a titka?

A szépségversenyek atyja saját bevallása szerint minden fesztiválra hazajár, élvezi a közönsége szeretetét és mindenkihez van egy-két jó szava. Emiatt pedig egyszerűen imádják őt a rajongói.

Rajongók mellett pedig sztárfellépők is odavannak a mulatós sztárért, mindenki melegséggel beszél róla. Zalatnay Sarolta például azt mondta, hogy Ádám nagyon édes és tényleg mindenki iránt szeretettel van.