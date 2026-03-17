Elütötte az autó a férfit, később holtan találták családját otthonukban

Szörnyű tragédia! Egy 38 éves anyát és 1 éves gyermekét találták holtan otthonukban, miután az apa nem messze tőlük balesetet szenvedett – közölte a People. Kate Paterson és lánya, April holttestét március 12-én találták meg. A hatóságok azért érkeztek az ingatlanhoz, hogy elmondják, hogy a nő férjét elütötte az autó, azonban a holttestekre bukkantak.

Baleset miatt akarták értesíteni a feleséget, holttestekre bukkantak

Fotó: pexels.com/Illusztráció

Chris Ahearn nyomozó egy sajtótájékoztatón mesélte el a tragikus részleteket. A hatóságok egy balesetről kaptak bejelentést, miszerint egy 39 éves férfit elütött egy jármű a Beaudesert Beenleigh Roadon, Logan térségében. Szemtanúk szerint Blake Seers éppen átfutott az úton, amikor elütötte az autó. A rendőrség szerint a férfi nyakán is volt egy sérülés és eszméletlen állapotban szállították kórházba.

Mikor a hatóságok Chris otthonához mentek, hogy értesítsék feleségét a balesetről, szörnyű látvány fogadta őket. A 38 éves tanárnőt, Kate Patersont és lányát, Aprilt holtan találták a brisbane-i ingatlanban.

Mindkét áldozaton szúrt sebek voltak, a sérüléseket pedig vélhetően egy éles fegyver okozhatta. A szemtanúk megerősítették, hogy a férj már akkor meg volt sérülve, mielőtt elütötte volna az autó. A beszámolók szerint Kate Paterson nemrég tért vissza dolgozni a szülési szabadságáról.

A környéken élő Riley Evans azt mondta, a környék általában csendes.

Kinéztem az ablakon és láttam, hogy rengeteg rendőr, mentő és tűzoltó érkezik. Azt hittem, csak egy autóbaleset történt...

– mondta a The Sydney Morning Heraldnak.

A rendőrség még nem tudott beszélni a férfival. Közben azt is vizsgálják, volt-e korábban mentális egészségi problémája.