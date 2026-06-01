Várat még magára az igazi nyári időjárás - országos riasztást adtak ki a zivatarok miatt

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 06:00
Módosítva: 2026.06.01. 07:14
Aki a nyár elejére tervezte a nagy ablaktisztítást, annak érdemes még várnia: a hőség mellett kiadós csapadékkal érkezik az időjárás a következő napokban. A hét országos citromsárga riasztással indul, de keddre és szerdára is maradnak olyan vármegyék, amelyek biztosan nem ússzák meg szárazon.

Fotó: Freepik - illusztráció

Hétfő

Erősen gomolyfelhős égbolttal indul a hét, eleinte csak elszórtan, délutántól már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Erre a napra a HungaroMet az ország egész területére citromsárga riasztást adott ki a zivatarok miatt, néhol pedig a felhőszakadások is kialakulhatnak. A csapadék ellenére 20 és 29 fok között marad a hőmérséklet.

Kedd

Bár már csökken a felhőzet, és a nap is ránk mosolyog, az ország keleti részén több vármegyére is még mindig ki van adva a riasztás a zivatarok miatt. Ezen a napon a szél mérsékelt marad, miközben 25 fok körüli nyári meleg lesz.

Szerda

Derült égből villámcsapás: az ország északnyugati részén pár vármegye kivételével, mindenhol ki van adva a citromsárga riasztás a zivatarok miatt. Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lesz csapadék, sőt néhol akár tartósabb eső is lehet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, mindeközben 26-27 fok körül alakul a maximum hőmérséklet - írta a Köpönyeg.

