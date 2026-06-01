Hátborzongató vallomás egy ördögűzőtől: egyetlen mondat bizonyította számára, hogy démonok léteznek

Egy ördögűző megosztott egy esetet, ami elhitette vele, hogy a gonosz valóságos. Carlos Martins atya világszerte végzett ördögűzéseket, és egy podcastot is vezet, amelyben elmeséli a munkája során átélt hajmeresztő élményeit.

Fotó: unsplash

Martins atya azt állítja, hogy hisz abban, hogy a démonok képesek rendkívül manipulatívak lenni, de ugyanakkor nagyon mélyen megértenek minket, így manipulációikat a célzott személyhez tudják igazítani.

Az ördögűző ezzel az elméletével kapcsolatban elmesélte azt is, hogy élete során egy démon követte, amely „Zavarodásnak” nevezte magát, bár elmagyarázta, hogy a démonok nem árulják el a valódi nevüket. „Normális esetben egy démon elrejti a nevét, de ha eléggé lefárasztod, és beleegyezik, hogy nevet adjon neked, 100-ból 99 alkalommal nem az igazi neve” – mondta az The Exorcist Files című podcastjában. „Valami hamisat ad neked.”

Martins atya kezdetben ateista volt, mielőtt rátalált a vallásra, majd papi hivatás magához szólította.

Egyszerűen nyilvánvalóvá vált, hogy az ördög valóságos, és amikor először találkoztam vele, semmi sem lepett meg

– mondta az atya, akinek első ördögűzése meglehetősen bizarr fordulatot vett, amikor a gonosz közölte vele, hogy „Egyikünknek kellett volna lenned.”

A pap elmagyarázta, hogy a fizikai jelenségek, például a lebegő székek, inkább a kevésbé tapasztalt ördögűzőknél fordulnak elő, mert ezekkel lehet megijeszteni a fiatalabb papokat. Saját maga is, ahogyan egyre tapasztaltabb lett, egyre ritkábban látott ilyesmit. „Na és ha a nyolcvankilencedik alkalommal látod? Egyre kevésbé és kevésbé fog érdekelni minden egyes alkalommal” – idézte szavait a LadBible.

Martins atya esetében a legfélelmetesebb dolog maga az ördög jelenlétének érzése volt.

Még az sem rázott meg, amit az áldozataival tett, bármilyen borzalmas is volt. Ami sokkal félelmetesebb volt a szobában tapasztalható fizikai jelenségeknél, annál, amit látsz, hallasz vagy érzel , az az ördög elméje. Az a gonoszság, amire képes, és azok a játszmák, amelyeket az ember fejével játszik.

Az atya hozzátette, hogy „az ördög egész életedben figyel téged, megfigyel, jegyzetel”, ezért pontosan tudja, hogyan célozzon meg valakit. „Így tudja, hogyan kínáljon fel egy igazán csábító kísértést” – mondta. „Ha a vörös hajúak tetszenek, akkor ő előáll a tökéletes vörössel. Ha a pénz, a hatalom vagy egy lehetőség vonz, azt fogja felkínálni.”