Lewis Hamilton nyilvánosan is felvállalta, odavan Kim Kardashianért. A SKIMS alapítójának Oscar-díjas kinézetét látva ugyanis a hétszeres F1-es világbajnok úgy döntött, ha már annyit pletykálnak róluk, akkor miért titkolja, tetszik neki, amit lát. Kommentjét látva pedig több sem kellett rajongóiknak. Akadt olyan, aki kifejezetten Hamilton megjegyzése alá írta: a Ferrari versenyzője bizony szerelmes.

Lewis Hamilton nem titkolta érzéseit Kim Kardashian iránt.

Gucci lány

– írta Kim Kardashian azon bejegyzéséhez, amelyen azt mutatta meg, milyen szerelésben tündökölt az Oscar-gála hivatalos after partyján. A testre feszülős, minden idomot kiemelő aranyló ruhát, a dögös és szexi szerelést látva pedig nem csoda, hogy a brit pilóta sem fogta vissza magát.

Ennyi, hivatalos.

„Úristen, akkorát sikítottam, amikor megláttam.”

Hamilton szerelmes

– írták sorra a rajongók a F1-es világbajnok kommentjét látva.

Lewis Hamiltonról és Kim Kardashianről még az év elején robbant bombaként a hír, hogy egy párt alkothatnak, miután lencsevégre kapták őket egy brit luxusromantikázáson. Habár kettejük közül kapcsolatukat senki nem erősítette meg, Super Bowl-os megjelenésük után mindenki biztosra vette: együtt vannak. Ezt követően ugyan csend volt körülöttük, nemrég Arizónában is látták őket, ahogy együtt élvezték a naplementét. Lewis Hamilton mostani kommentje után pedig valóban nincs kérdés: a világhírű sportoló és hollywoodi sztár között tényleg alakul valami. Erről pedig egy hozzájuk közel álló bennfentes is nyilatkozott:

Az egész csak barátságként indult, azonban azok, akik ismerik őket, tudják, ők egymás végzetei. Mindkettejüknek céljuk az, hogy dolgozzanak a kapcsolatukon. A távolság és kettejük sűrű beosztása sem számít

– közölte az informátor kiemelve, Kim Kardashian teljes mértékben megérti és elfogadja Lewis Hamilton F1-es menetrendjét, írja a Page Six.