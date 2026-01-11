Előkerült egy szemtanú: sérült arccal látták Dudás Mikit, nem sokkal a halála előtt

Január 5-én rázta meg az országot a tragikus hír, hogy holtan találták a világbajnok kajakozót, Dudást Mikit, egy 18. kerületi lakásban. A boncolást követően derült fény arra, hogy az egykori sportoló olyan sérüléseket szenvedett el, amik gyilkosságra utaltak, így jelenleg büntetőeljárásban vizsgálják a halála körülményeit. A legfrissebb hírek szerint ráadásul nemrég előkerült egy szemtanú, aki nem sokkal a halála előtt vérző fejjel futott össze Dudással.

Újabb sokkoló fejlemény Dudás Miki tragédiájában / Fotó: TV2

Súlyos sérüléssel látták a halála előtt Dudás Mikit

Az állítólagos szemtanú egy hazai lapnak elmondta, január 3-án, azaz két nappal a tragédia előtt találkozott Dudás Mikivel a lépcsőházban, a kajakozó lakása előtt. Amikor az illető megkérdezte, hogy mi történet vele, Dudás csak annyit felelt, hogy elesett, azután bement és magára zárta az ajtót - írja az Origo.

Úgy tudni, a rendőrség székházában már ki is kérdezték a szemtanút. Az informátor állítása szerint kamerafelvétel is alátámasztja, hogy a tragédia előtt találkoztak, és beszéltek egymással, valamint a környéken élők is megerősítették, hogy látták a sérült Dudás Mikit.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyben közleményt tettünk közzé. A nyomozás során a BRFK az eset összes körülményét vizsgálja, a szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak. Ezen felül további tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni”

- mondta el a lap felkeresésére a rendőrség, amikor megerősítést kértek az információval kapcsolatban.