Előkerült egy szemtanú: sérült arccal látták Dudás Mikit, nem sokkal a halála előtt

Lassan egy hét telt el a tragédia óta. Dudás Miki halálával kapcsolatban egyre rémisztőbb részletek derülnek ki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 09:28
Dudás Miki tragédia szemtanú

Január 5-én rázta meg az országot a tragikus hír, hogy holtan találták a világbajnok kajakozót, Dudást Mikit, egy 18. kerületi lakásban. A boncolást követően derült fény arra, hogy az egykori sportoló olyan sérüléseket szenvedett el, amik gyilkosságra utaltak, így jelenleg büntetőeljárásban vizsgálják a halála körülményeit. A legfrissebb hírek szerint ráadásul nemrég előkerült egy szemtanú, aki nem sokkal a halála előtt vérző fejjel futott össze Dudással.

Dudás Miki
Újabb sokkoló fejlemény Dudás Miki tragédiájában / Fotó: TV2

Súlyos sérüléssel látták a halála előtt Dudás Mikit

Az állítólagos szemtanú egy hazai lapnak elmondta, január 3-án, azaz két nappal a tragédia előtt találkozott Dudás Mikivel a lépcsőházban, a kajakozó lakása előtt. Amikor az illető megkérdezte, hogy mi történet vele, Dudás csak annyit felelt, hogy elesett, azután bement és magára zárta az ajtót - írja az Origo.

Úgy tudni, a rendőrség székházában már ki is kérdezték a szemtanút. Az informátor állítása szerint kamerafelvétel is alátámasztja, hogy a tragédia előtt találkoztak, és beszéltek egymással, valamint a környéken élők is megerősítették, hogy látták a sérült Dudás Mikit.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyben közleményt tettünk közzé. A nyomozás során a BRFK az eset összes körülményét vizsgálja, a szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak. Ezen felül további tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni” 

- mondta el a lap felkeresésére a rendőrség, amikor megerősítést kértek az információval kapcsolatban.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
