Továbbra is a Fidesz az élen! – Itt vannak a legfrissebb felmérések
A felmérés a Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült. Továbbra is vezet a Fidesz–KDNP.
A március 15-ei rendezvények után készült kutatás szerint a Fidesz-tábor aktivitása emelkedett, ezért a kormánypárt előnye tovább növekedett a Tisza Párttal szemben. A Nézőpont Intézet felmérése szerint az április 12-ei vasárnapon esedékes országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul 8 százalék, amely a párt számára biztos bejutást ígér – írja a Nézőpont Intézet.
A Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült felmérés a Fidesszel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja. Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága. Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt (98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson), a várakozásoknak megfelelően a kampány célegyeneséhez közeledve a kormánypártoknak volt nagyobb esélye tartalékai mozgósításával. Ugyanakkor a teljes népességnek kevesebb, mint 80 százaléka fog részt venni a választáson.
Szintén a kormányoldalnak kedvező fejlemény, hogy az elmúlt két hétben az Ukrajnával kapcsolatos ügyek dominálták a kampányt és a közbeszédet is. Ahogy azt a Nézőpont Intézet múlt vasárnap publikált kutatása megmutatta, Zelenszkij elnök magyarországi népszerűsége alacsony (a magyarok 64, a Tisza-szavazók 34 százaléka van negatív véleménnyel róla), ezért személyes bekapcsolódása a magyar pártok küzdelmében közvetetten a kormánypártokat segítette. Mindez nem ártott a Tisza Pártnak, de használt a kormányoldalnak.
A mozgósításra és a napirendre vezethető vissza, hogy a kormánypártok tovább növelték előnyüket. A Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye április 12-én 46, a Tisza-lista eredménye 40 százalék lehet a Nézőpont Intézet felmérése szerint. A „legvalószínűbb listás eredmény” meghatározása során az összes aktív pártválasztó bevallott és a többi aktív választó statisztikai módszerekkel beazonosított véleményét vettük figyelembe.
Szinte biztosra vehető, hogy a következő parlamentben a Mi Hazánk is mandátumot szerez majd. Február végéhez hasonlóan a párt támogatottsága változatlanul 8 százalékos, így a Mi Hazánk ellent tud egyelőre állni a két nagy párt elszívó hatásának. A Demokratikus Koalíciónak és a Kétfarkú Kutya Pártnak nehezebb dolga van e téren. A március 15-ei ünnepeken sem tudtak mozgósítani, s jelenleg legvalószínűbb listás eredményük 3-3 százalék lenne.
Módszertan
A Nézőpont Intézet kutatása 2026. március 16. és 17. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 40 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 35 százaléka a TISZA Párttal, 6 százaléka a Mi Hazánkkal, 3 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutya Párttal.
A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való, statisztikai beazonosítása alapján. Ez az eredmény áll a legközelebb a választás várható tényleges, belföldi listás eredményéhez.
