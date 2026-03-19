Továbbra is a Fidesz az élen! – Itt vannak a legfrissebb felmérések

A március 15-ei rendezvények után készült kutatás szerint a Fidesz-tábor aktivitása emelkedett, ezért a kormánypárt előnye tovább növekedett a Tisza Párttal szemben. A Nézőpont Intézet felmérése szerint az április 12-ei vasárnapon esedékes országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul 8 százalék, amely a párt számára biztos bejutást ígér – írja a Nézőpont Intézet.

Erősödik a Fidesz. Fotó: Nézőpont intézet

A Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült felmérés a Fidesszel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja. Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága. Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt (98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson), a várakozásoknak megfelelően a kampány célegyeneséhez közeledve a kormánypártoknak volt nagyobb esélye tartalékai mozgósításával. Ugyanakkor a teljes népességnek kevesebb, mint 80 százaléka fog részt venni a választáson.

Szintén a kormányoldalnak kedvező fejlemény, hogy az elmúlt két hétben az Ukrajnával kapcsolatos ügyek dominálták a kampányt és a közbeszédet is. Ahogy azt a Nézőpont Intézet múlt vasárnap publikált kutatása megmutatta, Zelenszkij elnök magyarországi népszerűsége alacsony (a magyarok 64, a Tisza-szavazók 34 százaléka van negatív véleménnyel róla), ezért személyes bekapcsolódása a magyar pártok küzdelmében közvetetten a kormánypártokat segítette. Mindez nem ártott a Tisza Pártnak, de használt a kormányoldalnak.

A mozgósításra és a napirendre vezethető vissza, hogy a kormánypártok tovább növelték előnyüket. A Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye április 12-én 46, a Tisza-lista eredménye 40 százalék lehet a Nézőpont Intézet felmérése szerint. A „legvalószínűbb listás eredmény” meghatározása során az összes aktív pártválasztó bevallott és a többi aktív választó statisztikai módszerekkel beazonosított véleményét vettük figyelembe.