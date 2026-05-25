Kardpárbajban halt meg Gáspár, gyilkosát hősként említik
A 19. századi Budapest tele volt szenvedéllyel, a gazdasági élet pezsgésével, de a társadalmi ellentétekkel és személyes konfliktusokkal is, amiket sokszor párbajjal oldottak meg. Általában ezek karddal vagy pisztollyal zajlottak, és sokszor halálos kimenetelűek voltak. Az egyik híres elitpárbaj egy újságíró és egy katonatiszt között zajlott, melynek sokkoló végkimenetele lett.
Manapság elképzelhetetlen az, ha valaki sértő megjegyzést tesz, ellenséges velünk vagy csak szimplán nem ért velünk egyet egy vitában, azt párbajra hívjuk. A 19. században, Budapesten azonban több hasonlóra is sor került, ám csak néhányat tudtunk összegyűjteni, ugyanis sokszor ezek teljes titokban zajlottak. A leghíresebb elitpárbaj egy katonatiszt és egy újságíró között zajlott. Miután egyikük meghalt a nép nem gyilkosságról beszélt, hanem a "becsület" megvédéséről.
A legismertebb elit párbaj
A párbajokat általában a becsület védelmében vívták, például sértő megjegyzések, ellenségeskedés vagy személyes sértések miatt. A 19. század elején és közepén a párbajok még nem voltak törvényellenesek, bár a jogalkotás kezdett a tiltás irányába mozogni. A fővárosban élő arisztokraták és középosztálybeli személyek között gyakori volt ez a halálos játék, amely sokszor végződött tragédiával. A kardpárbajok inkább a régi hagyományokat tükrözték, míg a pisztolyos összecsapások a 19. század közepétől lettek gyakoribbak. A résztvevők általában tiszteletben tartottak bizonyos protokollokat, de a végkimenetel gyakran halálos volt, különösen, ha a fegyverek nem működtek megfelelően vagy a felek nem tartották be az szabályokat.
Herczeg Ferenc még fiatal újságíróként keveredett konfliktusba egy katonatiszttel, Noszlopy Gáspárral. A lovagias ügyet a korabeli leírások szerint a katonatiszt "kihívó magatartása idézte elő". A párbajt karddal vívtak meg, amiben a katona halálos sebet kapott. Azonban hiába a győzelem, kihívóját Ferencet párbajvétsége miatt a fehértemplomi törvényszék egy esztendei államfogságra ítélte, amelyet később a kúria négy hónapra enyhített. Az indoklás szerint "a vádlott kényszerhelyzetben volt, mert meg kellett oltalmaznia egy védtelen úrileányt a tiszt galádul sértő fellépése ellen".
Herczeg Ferenc fogsága alatt írta meg Fenn és lenn című első regényét, amellyel a Singer és Wolfner könyvkiadó 1000 frankos regénypályázatát is megnyerte. Az emberek később nem gyilkosként tekintettek rá, hanem „becsületes úriemberként”, aki a becsület szabályai szerint járt el.
Érdekesség, hogy az újságírók párbajai elég gyakoriak voltak, ugyanis több cikk megjelenése után kardot rántottak. Amikor egy lap sértő cikket közölt, akkor a megsértett fél segédeket küldött és kihívták az írót. Kitűzték a párbaj idejét, a helyszínt és az orvost. Minderre egy komplett elitkör működött, amiben vívómesterek vettek részt, párbajsegédek, párbajorvosok.
Azonban mellettük a politikusok is előszeretettel rántottak kardot. Az egyik legkedveltebb párbajhelyszínük a Vérmező volt. Ide országgyűlési képviselők, katonatisztek, arisztokraták jártak. Ezek az események meglehetősen látványosak voltak a hajnali köd, a cilinderes urak és a kardok miatt. Az országgyűlésben például voltak olyan kifejezések, amik automatikusan párbajhoz vezettek. Ilyen volt például a :”hazug”, a „becstelen”, a „gyáva” szó. A politikusoknak sokszor muszáj volt kiállniuk, ha párbajra hívták vagy, ha megalázták őket, ugyanis ettől függött a társadalmi elismerésük.
Ugyan ilyen sors várt a tisztekre is, sőt ők még a rangjukat is elveszíthették, ha nem álltak ki az ellenfelükkel. A Monarchia tisztikarában a párbaj gyakorlatilag intézmény volt. A rendőrség olykor tudott ezekről, de mindig félre néztek. Gyakorlatilag az elit teljesen saját törvények szerint működött. A sajtó is éltette a párbajokat. Sokszor férfiasnak, lovagiasnak, nemesnek ítélték meg, noha emberek haltak meg.
Végül győzött a józan ész
A 19. század második felére egyre többen ellenezték a párbajokat, így végül betiltották azokat. 1879-ben a Magyar Királyságban törvény született a párbajozás kriminalizálásáról, azonban a gyakorlatban ez nem mindig volt könnyen betartható, továbbra is előfordultak párbajok, amelyek halálos kimenetelűek voltak.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre