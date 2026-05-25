Kardpárbajban halt meg Gáspár, gyilkosát hősként említik

Manapság elképzelhetetlen az, ha valaki sértő megjegyzést tesz, ellenséges velünk vagy csak szimplán nem ért velünk egyet egy vitában, azt párbajra hívjuk. A 19. században, Budapesten azonban több hasonlóra is sor került, ám csak néhányat tudtunk összegyűjteni, ugyanis sokszor ezek teljes titokban zajlottak. A leghíresebb elitpárbaj egy katonatiszt és egy újságíró között zajlott. Miután egyikük meghalt a nép nem gyilkosságról beszélt, hanem a "becsület" megvédéséről.

A konfliktusokat sokszor párbajjal oldották meg Fotó: Wikipedia

A legismertebb elit párbaj

A párbajokat általában a becsület védelmében vívták, például sértő megjegyzések, ellenségeskedés vagy személyes sértések miatt. A 19. század elején és közepén a párbajok még nem voltak törvényellenesek, bár a jogalkotás kezdett a tiltás irányába mozogni. A fővárosban élő arisztokraták és középosztálybeli személyek között gyakori volt ez a halálos játék, amely sokszor végződött tragédiával. A kardpárbajok inkább a régi hagyományokat tükrözték, míg a pisztolyos összecsapások a 19. század közepétől lettek gyakoribbak. A résztvevők általában tiszteletben tartottak bizonyos protokollokat, de a végkimenetel gyakran halálos volt, különösen, ha a fegyverek nem működtek megfelelően vagy a felek nem tartották be az szabályokat.

Herczeg Ferenc még fiatal újságíróként keveredett konfliktusba egy katonatiszttel, Noszlopy Gáspárral. A lovagias ügyet a korabeli leírások szerint a katonatiszt "kihívó magatartása idézte elő". A párbajt karddal vívtak meg, amiben a katona halálos sebet kapott. Azonban hiába a győzelem, kihívóját Ferencet párbajvétsége miatt a fehértemplomi törvényszék egy esztendei államfogságra ítélte, amelyet később a kúria négy hónapra enyhített. Az indoklás szerint "a vádlott kényszerhelyzetben volt, mert meg kellett oltalmaznia egy védtelen úrileányt a tiszt galádul sértő fellépése ellen".

Herczeg Ferenc fogsága alatt írta meg Fenn és lenn című első regényét, amellyel a Singer és Wolfner könyvkiadó 1000 frankos regénypályázatát is megnyerte. Az emberek később nem gyilkosként tekintettek rá, hanem „becsületes úriemberként”, aki a becsület szabályai szerint járt el.