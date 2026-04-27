Szerencsés baleset: a lábába állt kés mentette meg egy nő életét

Egy nő azt mondja, hálás egy ijesztő konyhai balesetnek, amikor leejtett egy kést, mert az végül egy életveszélyes egészségügyi problémára világított rá.

Marissa véletlen leejtette a kést, ami egyenesen a lábában landolt

A 31 éves Marissa Dupraw egy március 31-i incidens során mosogatás közben véletlenül elejtett egy éles konyhakést, amely a bal lábába szúródott. A nő elmondása szerint egy pillanatra megszédült, amikor felállt, és a kés kiesett a kezéből, majd egyenesen a lábába fúródott. Bár sokkos állapotban volt, eleinte nem is érezte a fájdalmat.

A kórházban az orvosok megállapították, hogy a kés szerencsés módon nem ért el artériát, ideget vagy ínt, ami megakadályozta a súlyosabb sérülést. A vizsgálatok azonban egy váratlan problémát is feltártak, a nő vére veszélyesen híg volt, ami komoly kockázatot jelentett volna egy komolyabb sérülés esetén.

Az orvosok szerint, ha a vágás súlyosabb lett volna, a vérzés akár életveszélyessé is válhatott volna. Az amerikai nő később úgy fogalmazott, hogy a baleset valójában figyelmeztetés volt, a sérülés hívta fel a figyelmet egy addig rejtett, súlyos egészségügyi állapotra.

Április 11-én további vizsgálatok során az orvosok egy 9 centiméteres cisztát találtak Marissa jobb petefészkében. A ciszta különösen veszélyes volt, mivel magas volt a megrepedés kockázata, ami súlyos, akár életveszélyes vérzést is okozhatott volna még egészséges véralvadás mellett is.

A nő korábban, két évvel ezelőtt vérhígító kezelést kapott, miután vérrögöt találtak a tüdejében. Elmondása szerint az orvosok akkor nem voltak teljesen tisztában azzal, hogyan befolyásolja a gyógyszer az ő véralvadását, ami egy esetleges sérülésnél a vérzés kockázatát is növelhette.

Április 23-án az orvosok sikeresen eltávolították a cisztát Marissa testéből. A szakemberek utólag úgy értékelték, hogy a korábbi konyhai baleset indította el azt a kivizsgálási folyamatot, amely végül a rejtett elváltozás felfedezéséhez vezetett. Ennek köszönhetően a szerencsétlennek tűnő eset közvetve akár az életét is megmenthette – írja a People.