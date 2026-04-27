Szerencsés baleset: a lábába állt kés mentette meg egy nő életét

Az orvosok eltávolították a kést és megállapították, hogy a nő veszélyes betegségben szenvedett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 15:00
betegség baleset kórház

Egy nő azt mondja, hálás egy ijesztő konyhai balesetnek, amikor leejtett egy kést, mert az végül egy életveszélyes egészségügyi problémára világított rá.

Marissa véletlen leejtette a kést, ami egyenesen a lábában landolt
A véletlen késszúrás mentette meg a nő életét     
 Fotó: 123RF

Marissa véletlen leejtette a kést, ami egyenesen a lábában landolt

A 31 éves Marissa Dupraw egy március 31-i incidens során mosogatás közben véletlenül elejtett egy éles konyhakést, amely a bal lábába szúródott. A nő elmondása szerint egy pillanatra megszédült, amikor felállt, és a kés kiesett a kezéből, majd egyenesen a lábába fúródott. Bár sokkos állapotban volt, eleinte nem is érezte a fájdalmat.

A kórházban az orvosok megállapították, hogy a kés szerencsés módon nem ért el artériát, ideget vagy ínt, ami megakadályozta a súlyosabb sérülést. A vizsgálatok azonban egy váratlan problémát is feltártak, a nő vére veszélyesen híg volt, ami komoly kockázatot jelentett volna egy komolyabb sérülés esetén.

Az orvosok szerint, ha a vágás súlyosabb lett volna, a vérzés akár életveszélyessé is válhatott volna. Az amerikai nő később úgy fogalmazott, hogy a baleset valójában figyelmeztetés volt, a sérülés hívta fel a figyelmet egy addig rejtett, súlyos egészségügyi állapotra.

Április 11-én további vizsgálatok során az orvosok egy 9 centiméteres cisztát találtak Marissa jobb petefészkében. A ciszta különösen veszélyes volt, mivel magas volt a megrepedés kockázata, ami súlyos, akár életveszélyes vérzést is okozhatott volna még egészséges véralvadás mellett is.

A nő korábban, két évvel ezelőtt vérhígító kezelést kapott, miután vérrögöt találtak a tüdejében. Elmondása szerint az orvosok akkor nem voltak teljesen tisztában azzal, hogyan befolyásolja a gyógyszer az ő véralvadását, ami egy esetleges sérülésnél a vérzés kockázatát is növelhette.

Április 23-án az orvosok sikeresen eltávolították a cisztát Marissa testéből. A szakemberek utólag úgy értékelték, hogy a korábbi konyhai baleset indította el azt a kivizsgálási folyamatot, amely végül a rejtett elváltozás felfedezéséhez vezetett. Ennek köszönhetően a szerencsétlennek tűnő eset közvetve akár az életét is megmenthette – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu